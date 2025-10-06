Στην Πάφο αναμένεται να βρεθούν από αύριο ως τις 10 Οκτωβρίου οι εταίροι δύο ευρωπαϊκών έργων μέσα στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων των προγραμμάτων.

Το πρώτο Έργο χρηματοδοτείται στο σύνολο του από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετέχουν οκτώ εταίροι από Ιταλία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ελλάδα και Κύπρο. Το πρόγραμμα διάρκειας 36 μηνών και προϋπολογισμού άνω των 3 εκατομμυρίων στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού, μέσα από την ανάπτυξη ικανοτήτων, την δίδυμη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και την προώθηση της βιωσιμότητας και της ποιότητας υπηρεσιών. Στην Πάφο θα διεξαχθεί εργαστήρι Δικτύωσης με διάφορες θεματικές καθώς και συνάντηση των εταίρων του προγράμματος στις 7 και 8 Οκτωβρίου.

Ακολούθως, το διήμερο 9 και 10 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση των εταίρων για το δεύτερο έργο, με χρηματοδότηση κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης προορισμού μέσα από ψηφιακές στρατηγικές και μεθόδους παιχνιδοποίησης.

Στο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από 7 χώρες, με διάρκεια 27 μηνών και συνολικό προϋπολογισμό 400 χιλιάδες ευρώ. Η ΕΤΑΠ Πάφου θα αξιοποιήσει περίπου 38 χιλιάδες για εκπαίδευση, συμμετοχή σε εργαστήρια και δράσεις ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, με επίκεντρο τον καινοτόμο τουρισμό και την αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών.