Το τρίτο και τελικό στάδιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού που ξεκίνησε με την ανέγερση του Κτηρίου της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΠΑΚ και συνεχίστηκε με την ανέγερση της Φοιτητικής Εστίας του Δήμου Πάφου, δρομολογείται πλέον προκειμένου να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους φοιτητές του ακαδημαικού ιδρύματος, αλλά και να αναβαθμισθεί περαιτέρω η ευρύτερη περιοχή από πλευράς κοινωνικών παροχών και αισθητικής εικόνας.

Η πολιτική αυτή σηματοδοτείται από την υπογραφή τον περασμένο Ιούλιο της σύμβασης για τη διαμόρφωση 33 παρακείμενων ανοικτών χώρων τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας, σε αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους πρασίνου και στάθμευσης, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών του ΤΕΠΑΚ Πάφου. Η Σύμβαση είναι αξίας 2.2 εκατομμυρίων ευρώ, με εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησης τους 10 μήνες.

Το έργο θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αισθητική, λειτουργική και ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής, αλλά και της πόλης γενικότερα, ενώ έρχεται να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει έναν ευρύτερο σχεδιασμό για αναβάθμιση της περιοχής στον οποίο ενσωματώνονται τόσο η Φοιτητική Εστία και η Σχολή του ΤΕΠΑΚ, όσο και οι συγκεκριμένοι ελεύθεροι χώροι.

Ικανοποίηση για τον στρατηγικό σχεδιασμό αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής γύρω από το ΤΕΠΑΚ στην Πάφο, εκφράζουν και οι αρμόδιοι του ακαδημαικού ιδρύματος. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας στη Σχολή του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο, Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Θεοχάρους, έκανε λόγο για μια ακόμη σημαντική στιγμή στη δυναμική σχέση του Πανεπιστημίου με την πόλη της Πάφου. Μαζί με τον Δήμο, τόνισε ο Καθηγητής Θεοχάρους, μπορούμε να διαμορφώσουμε μια νέα ταυτότητα για την πόλη, μια ταυτότητα βασισμένη στη μάθηση, στην καινοτομία και στην προοπτική.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει πλατειακούς χώρους, παγκάκια, ανοιχτούς χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδική χαρά με παιχνίδια και διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης.