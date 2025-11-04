Η γιορτή της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής, άνοιξε σήμερα για την Πάφο, από το 11ο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγίου Σπυρίδωνα. Για μια ακόμη φορά, τα μικρά παιδάκια του νηπιαγωγείου, με την συνδρομή εκπαιδευτικών και γονέων, παραδίδουν το διήμερο αυτό μαθήματα, αφού στα πλαίσια των δράσεων του Movember, θα κόψουν και φέτος τα μαλλιά τους χαρίζοντας αγάπη σε όσους έχουν ανάγκη, χτυπημένοι από τον καρκίνο.

Σε αυτά τα πλαίσια, από νωρίς το πρωί έμπειροι κομμωτές βρίσκονται στο νηπιαγωγείο για να κόβουν τα μαλλιά όσων επιθυμούν να συμμετέχουν στην φιλανθρωπική δράση και όλα τα έσοδα θα διατεθούν και φέτος σε φορείς της Πάφου που βοηθούν συνανθρώπους μας. Μαζί με τα παιδάκια και τους δασκάλους τους, στην πρωτοβουλία αυτή δίνουν το παρών τους ο Αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Πάφου, Αντώνης Χριστοδούλου και άλλοι εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων.

Η Διευθύντρια του 11ου Δημόσιου Νηπιαγωγείου Πάφου, Χρυστάλλα Μπόνη, τόνισε ότι τα παιδιά έμαθαν από νωρίς να στέλλουν μηνύματα αγάπης σε όσους ανθρώπους δίνουν την μάχη τους με τον καρκίνο. Έμαθαν ακόμη να ευαισθητοποιούνται εμπράκτως, να ενημερώνονται και να ενημερώνουν για την ασθένεια.

Για αυτό, κατέληξε η κ. Μπόνη, τα παιδάκια του 11ου Δημόσιου Νηπιαγωγείου Πάφου καλούν όλους να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία τους ως ένδειξη συμπαράστασης, και αύριο, Τετάρτη, από τις 7.30πμ μέχρι την 1.35μμ στον χώρο του νηπιαγωγείου.

Δείτε εικόνες: