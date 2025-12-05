Ο Δήμος Ιεροκηπίας, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς και με κύριο στόχο την έμπρακτη στήριξη των σπουδαστών, προκηρύσσει αριθμό φοιτητικών βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2024 -2025.
Βασικά κριτήρια επιλογής υποτρόφων, όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, είναι να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι τα εξής κριτήρια:
Δημότης Ιεροκηπίας (Γεροσκήπου, Κονιά, Τίμη, Αγία Μαρινούδα και Αχέλεια)
Διαγωγή κοσμιοτάτη
Λευκό ποινικό μητρώο
Βαθμός Απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης 17,5/20 και άνω.
Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων πριν από την υποβολή της αίτησης ή απαλλαγή ή αναστολή.
Βεβαίωση έτους σπουδών στα Πανεπιστήμια Κύπρου, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή άλλης χώρας.
Ανώτατο όριο ακαθάριστου εισοδήματος της οικογένειας €40,000 (πατέρας – μητέρα).
Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας (4 παιδιά και άνω – εξαρτώμενα), το όριο εισοδήματος αυξάνεται κατά €1000 για κάθε παιδί.
Η φοίτηση να είναι κανονική, διαρκής και όχι εξ ’αποστάσεως.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, και ώρα 1.30μ.μ.