Ο Δήμος Ιεροκηπίας, μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς και με κύριο στόχο την έμπρακτη στήριξη των σπουδαστών, προκηρύσσει αριθμό φοιτητικών βοηθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2024 -2025.

Βασικά κριτήρια επιλογής υποτρόφων, όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, είναι να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι τα εξής κριτήρια:

Δημότης Ιεροκηπίας (Γεροσκήπου, Κονιά, Τίμη, Αγία Μαρινούδα και Αχέλεια)

Διαγωγή κοσμιοτάτη

Λευκό ποινικό μητρώο

Βαθμός Απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης 17,5/20 και άνω.

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων πριν από την υποβολή της αίτησης ή απαλλαγή ή αναστολή.

Βεβαίωση έτους σπουδών στα Πανεπιστήμια Κύπρου, σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή άλλης χώρας.

Ανώτατο όριο ακαθάριστου εισοδήματος της οικογένειας €40,000 (πατέρας – μητέρα).

Σε περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας (4 παιδιά και άνω – εξαρτώμενα), το όριο εισοδήματος αυξάνεται κατά €1000 για κάθε παιδί.

Η φοίτηση να είναι κανονική, διαρκής και όχι εξ ’αποστάσεως.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, και ώρα 1.30μ.μ.