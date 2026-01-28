Στις 21 Φεβρουαρίου 2026, οι Πρόσκοποι της Λεμεσού ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια μοναδική πρωτοβουλία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους φίλους και συμπολίτες της Λεμεσού να συμμετάσχουν στην αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί από 14:30 μέχρι 17:30 στο 289ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας.

Η Επαρχιακή Εφορεία Προσκόπων Λεμεσού προσκαλεί όλους τους αιμοδότες και μη, να ενωθούν μαζί και να προσφέρουν μια σταγόνα ζωής στους συνανθρώπους μας που την έχουν ανάγκη. Κάθε μικρή κίνηση μπορεί να σώσει μια ζωή και να φέρει ελπίδα σε αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο. Η αλληλεγγύη είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία μας, και τώρα είναι η ώρα να το δείξουμε με πράξεις. Μια σταγόνα αγάπης, ένας ωκεανός ελπίδας!