Όχημα εξετράπη της πορείας του σε δρόμο στο Τρόοδος, λόγω του χιονιού, σε περιστατικό που καταγράφηκε πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με αναφορές του RoadReportCY, μαρτυρίες αναφέρουν ότι στο αυτοκίνητο επέβαινε ομάδα νεαρών ατόμων, ηλικίας περίπου 19 έως 21 ετών, οι οποίοι φαίνεται να υποτίμησαν τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες και την ολισθηρότητα του δρόμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το όχημα κινούνταν με σχετικά αυξημένη ταχύτητα πριν ο οδηγός επιχειρήσει να φρενάρει σε τμήμα του δρόμου που ήταν καλυμμένο με πάγο.

Λόγω απώλειας πρόσφυσης, το αυτοκίνητο άρχισε να γλιστρά ανεξέλεγκτα και κατέληξε εκτός οδοστρώματος, μερικώς μέσα σε σωρό χιονιού. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ άτομα που βρίσκονταν στο σημείο εξήλθαν από το όχημα για να εκτιμήσουν την κατάσταση και να βοηθήσουν στην προσπάθεια επαναφοράς του στον δρόμο.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταδεικνύει πόσο γρήγορα οι χιονισμένες συνθήκες μπορούν να καταστούν επικίνδυνες, ιδιαίτερα στην περιοχή του Τροόδους κατά τη χειμερινή περίοδο.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν κατ’ επανάληψη στους οδηγούς τη σημασία της προσαρμογής της οδήγησης στις καιρικές συνθήκες, συστήνοντας μείωση ταχύτητας, χρήση χειμερινών ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων, τήρηση ασφαλών αποστάσεων, αποφυγή απότομου φρεναρίσματος και συμμόρφωση με τις καιρικές προειδοποιήσεις.

Αν και το περιστατικό έληξε χωρίς σοβαρές συνέπειες, αποτελεί υπενθύμιση ότι οι παγωμένοι δρόμοι είναι απρόβλεπτοι, ιδίως για άπειρους οδηγούς.