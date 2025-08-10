Βερολίνο, Λονδίνο και Παρίσι βρίσκονται σε στενό συντονισμό με το Κίεβο ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα. Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες παρουσίασαν κοινό σχέδιο στον Αμερικανό πρόεδρο Τζέι Ντι Βανς για έναν οδικό χάρτη μόνιμης ειρήνευσης στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση για την ειρήνη χωρίς την παρουσία της Ουκρανίας.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Φινλανδία και Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, στην οποία χαιρετίζουν τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία». Προσθέτουν ότι μόνο ένας συνδυασμός ενεργούς διπλωματίας, στήριξης της Ουκρανίας και πίεσης προς τη Ρωσία μπορεί να φέρει απτά αποτελέσματα.

Στήριξη Ζελένσκι στην ευρωπαϊκή γραμμή

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο «εκτιμά και στηρίζει πλήρως» την κοινή θέση των Ευρωπαίων, υπογραμμίζοντας ότι «το τέλος του πολέμου πρέπει να είναι δίκαιο» και να προστατεύει τα ουκρανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα. Σε ανάρτησή του στο Χ ευχαρίστησε τους ηγέτες Μακρόν, Μελόνι, Μερτς, Τουσκ, Στάρμερ, φον ντερ Λάιεν και Στουμπ για τη δέσμευσή τους υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Απορρίπτουν τις προτάσεις Πούτιν

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ευρωπαίοι ηγέτες Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς απορρίπτουν την πρόταση του Πούτιν να αναγνωριστεί η περιοχή του Ντονμπάς ως ρωσική επικράτεια με αντάλλαγμα κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις. Επιμένουν ότι η κατάπαυση του πυρός πρέπει να προηγηθεί οποιασδήποτε συζήτησης για εδαφικές παραχωρήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν μόνο σε αμοιβαία βάση.

Παράλληλα, ζητούν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μελλοντικής ένταξης στο ΝΑΤΟ. Η New York Times μεταδίδει ότι οι Ευρωπαίοι απορρίπτουν κάθε ενδεχόμενο «δεύτερης Γιάλτας» μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας που θα απέκλειε την Ουκρανία και τους ίδιους από τη διαδικασία, υπενθυμίζοντας τον μεταπολεμικό διαχωρισμό της Ευρώπης το 1945.

Συντονισμός Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς και Ζελένσκι

Ο πρόεδρος Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ και ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς συνομίλησαν τηλεφωνικά το Σάββατο μεταξύ τους και με τον Ζελένσκι. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι «το μέλλον των Ουκρανών δεν μπορεί να διασφαλιστεί χωρίς την Ουκρανία» και ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε λύση για την ασφάλεια της ηπείρου.

Από το Κίεβο, ο Ζελένσκι επανέλαβε την ανάγκη σεβασμού της εδαφικής κυριαρχίας της Ουκρανίας και προειδοποίησε ότι ο Πούτιν «εξαπατά» τους συνομιλητές του.

Πιθανή παρουσία Ζελένσκι στην Αλάσκα

Το αμερικανικό δίκτυο NBC μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να καλέσει τον Ζελένσκι στη συνάντηση της Αλάσκας, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Σύμφωνα με πηγές, ακόμη κι αν ο Ουκρανός πρόεδρος παραστεί, δεν είναι βέβαιο ότι θα διαπραγματευτεί απευθείας με τον Πούτιν στο ίδιο τραπέζι.

