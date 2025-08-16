Δεν αποκλείει κοινή συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίς εξασφάλισε πριν από λίγο και γραπτώς την στήριξη των ευρωπαίων ηγετών με τους οποίους συνομίλησε νωρίτερα σήμερα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «επιτυχημένη ημέρα» τη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Με ανάρτησή του στο Truth Social τόνισε ότι η συνάντηση «πήγε πολύ καλά», όπως και η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στη συνέχεια με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.

Όπως υπογράμμισε, όλοι συμφώνησαν ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να λήξει ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας δεν είναι μια απλή εκεχειρία, αλλά μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, όπου θα συναντηθούν στο Οβάλ Γραφείο. Εάν οι συνομιλίες προχωρήσουν θετικά, θα επιδιωχθεί και συνάντηση με τον Πούτιν, με στόχο, όπως είπε, να σωθούν εκατομμύρια ζωές.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Μια υπέροχη και πολύ επιτυχημένη μέρα στην Αλάσκα! Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν πήγε πολύ καλά, όπως και η τηλεφωνική συνομιλία αργά το βράδυ με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και διάφορους Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του πολύ σεβαστού Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Όλοι συμφώνησαν ότι ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι να προχωρήσουμε απευθείας σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία συχνά δεν τηρείται. Ο Πρόεδρος Ζελένσκι θα έρθει στην Ουάσιγκτον, στο Οβάλ Γραφείο, το απόγευμα της Δευτέρας. Αν όλα πάνε καλά, θα προγραμματίσουμε μια συνάντηση με τον Πρόεδρο Πούτιν. Ενδεχομένως, θα σωθούν εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Στήριξη στην πρωτοβουλία Τραμπ – Κοινή δήλωση Ευρωπαίων ηγετών

Με κοινή τους δήλωση, οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτισαν την προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, τονίζοντας ότι στόχος παραμένει «ο τερματισμός των δολοφονιών στην Ουκρανία, το τέλος του ρωσικού πολέμου επιθετικότητας και η επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».



Όπως επισημαίνεται στη δήλωση που συνυπογράφουν Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Αλεξάντερ Στουμπ, Ντόναλντ Τουσκ, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Τραμπ ενημέρωσε τόσο τους Ευρωπαίους ηγέτες όσο και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το περιεχόμενο της συνάντησής του με τον Πούτιν. Η δήλωση υπογραμμίζει ότι το επόμενο βήμα, όπως το οραματίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος, πρέπει να είναι «περαιτέρω συνομιλίες με τη συμμετοχή του Ζελένσκι, τον οποίο θα συναντήσει σύντομα στην Ουάσινγκτον».



Οι Ευρωπαίοι τάσσονται υπέρ μιας τριμερούς συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι – Πούτιν, με την υποστήριξη της Ευρώπης, διαμηνύοντας ταυτόχρονα ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει «ατσάλινα» (ironclad) εγγυήσεις ασφάλειας για να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα. Χαιρέτισαν δε τη δήλωση του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν τέτοιες εγγυήσεις. «Η Ουκρανία δεν μπορεί να έχει περιορισμούς ούτε στις ένοπλες δυνάμεις της, ούτε στη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Η Ρωσία δεν μπορεί να έχει δικαίωμα βέτο στον δρόμο της Ουκρανίας προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ», υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.



Η κοινή δήλωση επαναλαμβάνει ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για το έδαφός της και ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορεί να αλλάζουν δια της βίας. «Η στήριξή μας στην Ουκρανία θα συνεχιστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε περισσότερα για να παραμείνει ισχυρή μέχρι να τερματιστεί η μάχη και να έρθει μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», αναφέρουν οι ηγέτες.



Παράλληλα, ξεκαθαρίζουν ότι όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις, η Ευρώπη θα εντείνει τις κυρώσεις και τα ευρύτερα οικονομικά μέτρα για να ασκηθεί πίεση στη ρωσική πολεμική οικονομία. «Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στην αταλάντευτη αλληλεγγύη μας καθώς εργαζόμαστε για μια ειρήνη που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της ίδιας και της Ευρώπης», καταλήγει η ανακοίνωση.



