Ο Έλον Μασκ ετοιμάζεται να δοκιμάσει για ακόμη μια φορά τον ισχυρότερο πύραυλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας: το Starship.

Πρόκειται για το φιλόδοξο πρόγραμμα της SpaceX, που υπόσχεται να οδηγήσει τον άνθρωπο ξανά στη Σελήνη το 2027 και, αργότερα, να ανοίξει τον δρόμο για τον αποικισμό του Άρη, τονίζει το CNN. Ωστόσο, οι αλλεπάλληλες αποτυχίες και εκρήξεις των τελευταίων μηνών έχουν αρχίσει να προκαλούν έντονη ανησυχία σε ειδικούς και κυβερνήσεις.

Η SpaceX ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να εκτοξεύσει την Κυριακή το βράδυ (ώρα ΗΠΑ) τον πύραυλο σε μια πτήση διάρκειας μίας ώρας.

Το Starship, ύψους περίπου 120 μέτρων, θα εκτοξευθεί από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Τέξας και θα επιχειρήσει να πετύχει κρίσιμους στόχους που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει στις προηγούμενες τρεις δοκιμές, όπως την επανεκκίνηση κινητήρα στο Διάστημα και την απελευθέρωση προσομοιωτών δορυφόρων.

Οι αποτυχίες που προηγήθηκαν

Από τον Ιανουάριο, το Starship έχει εκραγεί δύο φορές πάνω από κατοικημένες περιοχές ανατολικά της Φλόριντα, με συντρίμμια να καταλήγουν στις νησίδες Τερκς και Κέικος και στις Μπαχάμες, ενώ στην τελευταία πτήση του τον Μάιο έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη στον Ινδικό Ωκεανό. Τον Ιούνιο, ένα ακόμη Starship εξερράγη ενώ ήταν καθηλωμένο σε εξέδρα δοκιμών στο Τέξας.

Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις από κυβερνήσεις. Το Μεξικό απείλησε με νομικές ενέργειες για τα συντρίμμια που βρέθηκαν σε δικές του ακτές, ενώ η Βρετανία ανέφερε ότι συνεργάζεται στενά με τις αμερικανικές Αρχές για την προστασία των υπερπόντιων εδαφών της.

Η στρατηγική σημασία

Παρά τα προβλήματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επενδύσει πολλά στο Starship.

Η NASA έχει συμβόλαιο ύψους 2,9 δισ. δολαρίων για τη χρήση του στη νέα σεληνιακή αποστολή, ενώ ο ίδιος ο Έλον Μασκ θέλει να στείλει ένα μη επανδρωμένο Starship στον Άρη το 2026. Η επιτυχία του προγράμματος θα ενισχύσει την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα στον νέο «διαστημικό ανταγωνισμό».

Οι αλλαγές και οι φόβοι

Η SpaceX υποστηρίζει ότι έχει διορθώσει βλάβες που προκάλεσαν την τελευταία αποτυχία, ενισχύοντας το σύστημα καυσίμου. Ωστόσο, επιστήμονες προειδοποιούν ότι η φιλοσοφία της εταιρείας —«γρήγορη ανάπτυξη μέσα από συχνές δοκιμές ακόμη και αν αυτές καταλήγουν σε εκρήξεις»— μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους.

Ο πρώην αστροναύτης της NASA και σύμβουλος της SpaceX, Γκάρετ Ράισμαν, δηλώνει: «Είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς την κατάληξη. Μπορεί να μη λειτουργήσει ποτέ ή να επαναστατήσει πλήρως το μέλλον των διαστημικών δραστηριοτήτων και της γεωπολιτικής».

Οι επόμενες κινήσεις

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έδωσε το πράσινο φως για τη νέα εκτόξευση, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί πολιτών από τις προηγούμενες αποτυχίες. Δύο δοκιμές απομένουν με την τρέχουσα γενιά του Starship, πριν η SpaceX περάσει στην ανάπτυξη μεγαλύτερων εκδόσεων του πυραύλου.

Αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, ο πύραυλος «Super Heavy» θα πραγματοποιήσει ελεγχόμενη πτώση στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ το ανώτερο τμήμα Starship θα συνεχίσει την αποστολή του στο Διάστημα.

Ωστόσο, οι ανησυχίες των ειδικών παραμένουν: οι καθυστερήσεις, τα τεχνικά ρίσκα και οι γεωπολιτικές διαστάσεις καθιστούν το Starship ίσως το πιο αμφιλεγόμενο διαστημικό εγχείρημα της εποχής μας.

