Ο Έλον Μασκ κατέληξε σε συμβιβασμό με τέσσερα κορυφαία στελέχη του Twitter (πρώην Χ), τα οποία είχε απολύσει μετά την εξαγορά της εταιρείας το 2022.

Τα πρώην στελέχη είχαν καταθέσει αγωγή εναντίον του δισεκατομμυριούχου, διεκδικώντας αποζημιώσεις ύψους εκατομμυρίων δολαρίων για μη καταβληθείσες πληρωμές που, όπως υποστήριζαν, τους οφείλονταν μετά την απομάκρυνσή τους.

Ο συμβιβασμός του Μασκ με τα στελέχη του πρώην… Χ

Μια ενημέρωση σχετικά με την υπόθεση που κατατέθηκε στο Βόρειο Περιφερειακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια αναφέρει ότι τα μέρη – ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Twitter, Parag Agrawal, ο CFO Ned Segal, ο νομικός διευθυντής Vijaya Gadde και ο γενικός σύμβουλος Sean Edgett – κατέληξαν σε έναν άγνωστο διακανονισμό με τον Μασκ και την μετονομασμένη εταιρεία X.

Η συμφωνία διακανονισμού εξαρτάται από την εκπλήρωση «ορισμένων όρων» στο εγγύς μέλλον που δεν είχαν καθοριστεί στην κατάθεση, με τις υπάρχουσες προθεσμίες βάσει της αγωγής να αναβάλλονται για να δοθεί στον Μασκ χρόνος να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις.

Οι αναφορές στην αυτοβιογραφία του

Η αγωγή κατατέθηκε τον Μάρτιο του 2024 μετά από μια μακρά διαμάχη με τα πρώην στελέχη, τα οποία κατηγόρησαν τον Μασκ ότι έκλεισε πρόωρα την εξαγορά του Twitter ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να τους «εξαπατήσει» για 200 εκατομμύρια δολάρια πριν τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών τους κατοχυρωθούν την επόμενη μέρα.

Η αγωγή αναφέρει ένα απόσπασμα του Μασκ στη βιογραφία του «Elon Musk» από τον Walter Isaacson, λέγοντας ότι το κλείσιμο της συμφωνίας μια μέρα νωρίτερα θα δημιουργούσε μια «διαφορά διακοσίων εκατομμυρίων στο βάζο» και ισχυρίζεται ότι ο δισεκατομμυριούχος είπε στον Isaacson ότι θα «κυνηγούσε κάθε ένα από» τα στελέχη και τους διευθυντές του Twitter «μέχρι την ημέρα που θα πέθαιναν».

Η αγωγή εναντίον του Μασκ και του X θα συνεχιστεί στις 31 Οκτωβρίου, εάν δεν έχουν τηρηθεί οι όροι του διακανονισμού.

Η X διευθέτησε επίσης «χιλιάδες» υποθέσεις τον Αύγουστο, αφού πρώην υπάλληλοι που απολύθηκαν κατά τη διάρκεια μαζικής απόλυσης μήνυσαν την εταιρεία το 2022 επειδή δεν παρείχε την απαιτούμενη 60ήμερη προειδοποίηση πριν από την απόλυση.

in.gr