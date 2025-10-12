Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία “Alice” στο αεροδρόμιο της Ίμπιζα (IBZ), όπου έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες σε εσωτερικούς χώρους, με τα νερά να εισέρχονται ακόμη και στους ιμάντες αποσκευών.

Η AENA, ο εθνικός φορέας διαχείρισης των αεροδρομίων της Ισπανίας, σε συνεργασία με το προσωπικό του αεροδρομίου, έλαβαν έκτακτα μέτρα για την αποκατάσταση της λειτουργίας, ενώ αρκετές πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η ένταση της καταιγίδας ήταν τέτοια που οι επιβάτες και το προσωπικό αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε ασφαλέστερα σημεία, ενώ συνεργεία εργάζονταν πυρετωδώς για την άντληση των υδάτων.