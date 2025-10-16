H Ουρουγουάη υιοθέτησε, χθες, με νόμο το ιατρικά υποβοηθούμενο τέλος της ζωής, επιτρέποντας την ευθανασία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η απόφαση έρχεται έπειτα από χρόνια επίμονων και δύσκολων κοινοβουλευτικών διεργασιών γύρω από το ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα.

Η Γερουσία ενέκρινε το νομοθέτημα με ευρεία πλειοψηφία 20 ψήφων επί του συνόλου 31 των μελών της που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση.

Το συγκριτικά μικρό κράτος της Λατινικής Αμερικής με κατά πλειονότητα καθολικούς κατοίκους έγινε έτσι μέλος του μικρού κύκλου των χωρών όπου επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις ο ιατρικά υποβοηθούμενος θάνατος, στον οποίο ανήκουν επίσης ο Καναδάς, η Ισπανία, η Νέα Ζηλανδία, η Κούβα, η Κολομβία και ο Ισημερινός.

protothema.gr