Τις φωτογραφίες μιας γυναίκας που αναζητείται για ανάκριση, έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία της Νέας Υόρκης, αφού ένα νεογέννητο μωρό, με τον ομφάλιο λώρο ακόμη συνδεδεμένο, εγκαταλείφθηκε σε σταθμό του μετρό.

Το κοριτσάκι το οποίο βρέθηκε τυλιγμένο σε κουβέρτα, εγκαταλείφθηκε την Δευτέρα στον σταθμό 34th Street–Penn Station κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής, Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου είναι σε σταθερή κατάσταση. Νωρίτερα η αστυνομία έλαβε αναφορές ότι ένα άγνωστο άτομο άφησε μωρό στον σταθμό και τράπηκε σε φυγή.

Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση ως έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και ζητούν τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό της γυναίκας που εμφανίζεται σε βίντεο ασφαλείας διάρκειας δύο δευτερολέπτων να κρατά κάτι όπως κρατά κάποιος ένα μωρό.

Βίντεο: Η γυναίκα που αναζητούν οι Αρχές περπατά σαν να κρατά μωρό στην αγκαλιά

Ο επικεφαλής των μεταφορών της πόλης χαρακτήρισε το περιστατικό «Το θαύμα της 34ης Οδού», κάνοντας λογοπαίγνιο με την κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία.

Όπως σημειώνει το AP, η Νέα Υόρκη έχει έναν νόμο, που θεσπίστηκε το 2000, που επιτρέπει σε έναν γονέα να εγκαταλείψει ένα νεογέννητο έως 30 ημερών σε νοσοκομείο ή σε αστυνομικό ή πυροσβεστικό σταθμό χωρίς ποινικές συνέπειες, εφόσον ειδοποιήσουν άμεσα τις αρχές.

Ειδικοί σε θέματα παιδικής πρόνοιας υπενθύμισαν ότι υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες στήριξης για γονείς σε κρίση και κάλεσαν όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες να επικοινωνήσουν και να ζητήσουν βοήθεια.

