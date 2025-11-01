Περισσότεροι από 1,16 εκατομμύριο Σύροι πρόσφυγες έχουν επιστρέψει στη χώρα τους από τις 8 Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή.

Η Υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι 1,9 εκατομμύριο εσωτερικά εκτοπισμένοι πολίτες κατάφεραν να επιστρέψουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, καθώς η ασφάλεια έχει βελτιωθεί σε πολλές περιοχές μετά το τέλος της σύγκρουσης.

Ωστόσο, η UNHCR σημειώνει ότι περισσότεροι από επτά εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να παραμένουν εσωτερικά εκτοπισμένοι, ενώ 4,5 εκατομμύρια Σύροι ζουν ακόμη ως πρόσφυγες στο εξωτερικό.

Από όσους επέστρεψαν, 550.000 Σύροι είχαν καταφύγει στην Τουρκία, όπου ο αριθμός των προσφύγων έχει μειωθεί σταδιακά στα 2,4 εκατομμύρια, από πάνω από 3,5 εκατομμύρια που είχαν καταγραφεί στην κορύφωση του πολέμου, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Ο συριακός εμφύλιος πόλεμος, που ξεκίνησε το 2011 μετά την καταστολή της λαϊκής εξέγερσης από το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ, οδήγησε σε μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Η σύγκρουση τερματίστηκε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν την εξουσία στη Δαμασκό ανέλαβε ο ισλαμιστικός συνασπισμός υπό τον Άχμαντ αλ Σάρα, ο οποίος είχε προηγουμένως ανατρέψει τον Άσαντ.

Η UNHCR επισημαίνει ότι, παρά την επιστροφή μεγάλου αριθμού προσφύγων, οι ανθρωπιστικές ανάγκες παραμένουν τεράστιες, καθώς η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ελλείψεις σε υποδομές, στέγαση και βασικές υπηρεσίες.