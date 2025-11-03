Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στη Σεούλ είναι η σπάνια στιγμή ιλαρότητας εκ μέρους του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος αστειεύθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο να κατασκοπεύει τον Νοτιοκορεάτη ομόλογό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στη Γκιονγκγού, πόλη στη νοτιοανατολική Νότια Κορέα, όταν ο πρόεδρος του κράτους αυτού, ο Λι Τζε-μιουνγκ, και ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αντάλλαξαν δώρα στο περιθώριο της οικονομικής συνόδου κορυφής του APEC, που σηματοδότησε την πρώτη επίσκεψη του Σι στη Νότια Κορέα εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια.

Το αστείο αφορούσε δύο smartphones της κινεζικής εταιρείας Xiaomi, εξοπλισμένα με οθόνες κορεατικής κατασκευής, τα οποία ο Σι Τζινπίνγκ προσέφερε στο Λι Τζε-μιούνγκ.

Never seen Xi Jinping joke around on camera.



He gave the Korean President Lee Jae Myung several gifts, including Xiaomi phones.



And then said, “Make sure the phones don’t have any back doors (for spying).” pic.twitter.com/bOJfvCI57Z — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) November 1, 2025

Αναφερόμενος στα τηλέφωνα, ο Λι είπε: «Η γραμμή επικοινωνίας είναι ασφαλής;», ένα αστείο που προδήλως αφορούσε ενδεχόμενες κινεζικές υποκλοπές και έκανε τον Σι να γελάσει.

«Θα πρέπει να ελέγξετε αν υπάρχει κάποια κερκόπορτα», απάντησε ο κινέζος ηγέτης, προκαλώντας τα γέλια και τα χειροκροτήματα του Λι.

Στην πληροφορική, κερκόπορτα αποκαλείται ένα λογισμικό προεγκατεστημένο σε μια συσκευή, το οποίο παρακάμπτει τους μηχανισμούς ασφαλείας και μπορεί, για παράδειγμα, να επιτρέψει την παρακολούθηση ενός τηλεφώνου από κάποιον τρίτο.

Αυτό το σύντομο επεισόδιο προκάλεσε το ζωηρό ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης επειδή ο Σι Τζινπίνγκ σπάνια αστειεύεται δημόσια και ακόμη λιγότερο σχετικά με την κατασκοπεία.

«Ο Λι ξεσπά στα γέλια με το αστείο του Λι για την ασφάλεια των τηλεφώνων Xiaomi», είναι σήμερα ο τίτλος της εφημερίδας Seoul Shinmun.

Η σκηνή φανερώνει την προσέγγιση των δύο ηγετών στη διάρκεια των διήμερων συναντήσεων, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του Λι, ο Κιμ Ναμ-ζουν. Οι συνομιλίες αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού (APEC) που οργανώθηκε στην Γκιονγκγού.

«Από τις τελετές υποδοχής και τις ανταλλαγές δώρων μέχρι το συμπόσιο και τα πολιτιστικά θεάματα, οι δύο ηγέτες είχαν πολλές ευκαιρίες για να συζητήσουν και να συνάψουν προσωπικούς δεσμούς», πρόσθεσε. «Χωρίς τους δεσμούς αυτούς, αυτού του είδους ο αστεϊσμός δεν θα ήταν δυνατός».

Ο κινέζος ηγέτης είχε να επισκεφθεί τη Νότια Κορέα από το 2014 και στη συνέχεια οι δύο χώρες είδαν τις σχέσεις τους να υπονομεύονται από μια σειρά διενέξεων.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε τις δύο χώρες «εταίρους που δεν μπορεί να χωριστούν».

protothema.gr