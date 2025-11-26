Σε προσωπική επίθεση, απέναντι στη δημοσιογράφο των New York Times, αποκαλώντας τη «τρίτης κατηγορίας ρεπόρτερ», προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε άρθρο που αναφερόταν στην ηλικία και την αντοχή του, χαρακτηρίζοντας την εφημερίδα «εχθρό του λαού» και περνώντας σε προσωπικές προσβολές κατά της συντάκτριας του κειμένου.

Στο μήνυμά του, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε προσωπική επίθεση απέναντι στη δημοσιογράφο των New York Times, Κέιτι Ρότζερς, η οποία υπογράφει το επίμαχο άρθρο. Την αποκάλεσε «τρίτης κατηγορίας ρεπόρτερ» και συνέχισε με τον χαρακτηρισμό ότι είναι «άσχημη, τόσο μέσα όσο και έξω». Η επίθεση αυτή εντάσσεται στο γνώριμο μοτίβο του Τραμπ να στοχοποιεί δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης που τον επικρίνουν.

«Οι αποτυχημένοι των New York Times ξαναχτυπούν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, αναφερόμενος στο άρθρο, πριν επικαλεστεί τη νίκη του στις εκλογές του 2024, την οποία χαρακτήρισε «σαρωτική», και να απαριθμήσει μεταξύ άλλων τις επιτυχίες του στην οικονομία και την εξωτερική πολιτική.

«Για να το πετύχεις αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά και ενέργεια, και δεν έχω δουλέψει ποτέ τόσο σκληρά στη ζωή μου», ανέφερε. «Κι όμως, παρά όλα αυτά, οι Ριζοσπαστικοί Αριστεροί Τρελοί στους New York Times, που σύντομα θα κλείσουν, έγραψαν ένα άρθρο ότι ίσως χάνω την ενέργειά μου, παρά τα γεγονότα που δείχνουν το ακριβώς αντίθετο».

Το άρθρο των Times υποστήριζε ότι ο Τραμπ «και οι άνθρωποί του συνεχίζουν να μιλούν για εκείνον σαν να είναι το “Energizer Bunny” της προεδρικής πολιτικής», παρά την ηλικία του.

«Η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη: Ο κ. Τραμπ, 79 ετών, είναι το γηραιότερο άτομο που έχει εκλεγεί στην προεδρία – και μεγαλώνει», έγραψαν οι Times.

Η εφημερίδα σημείωνε επίσης ότι ο Τραμπ περνάει λιγότερο χρόνο δημόσια από ό,τι παλαιότερα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του νωρίτερα μέσα στην ημέρα και «μιλάει περισσότερο για τη μεταθανάτια ζωή».

«Ξέρουν ότι αυτό είναι λάθος, όπως σχεδόν κάθε τι που γράφουν για μένα, συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών αποτελεσμάτων, όλα εσκεμμένα αρνητικά», απάντησε ο Τραμπ στην ανάρτησή του. «Αυτό το φθηνό “κουρελόχαρτο” είναι πραγματικά “ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ”».

Ο Τραμπ διατηρεί μακρά αντιπαράθεση με τους Times, έχοντας μηνύσει φέτος την εφημερίδα και αρκετούς δημοσιογράφους της για ρεπορτάζ σχετικά με την άνοδό του στην πολιτική σκηνή και την κατάληψη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Οι Times έχουν δεσμευτεί να απαντήσουν στο δικαστήριο.

