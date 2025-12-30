Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα στη Στοκχόλμη, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στην πρόσοψη κτιρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας.

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 17 άτομα τη στιγμή του ατυχήματος, το οποίο συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα τοπική ώρα (17:00 ώρα Κύπρου), στο προάστιο Λιλιεχόλμεν. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρότερα και διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο.

Εννέα επιβάτες δέχθηκαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες, ενώ ορισμένοι από αυτούς μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην εφημερίδα Aftonbladet πως είδε αιμόφυρτους επιβάτες, σε κατάσταση σοκ, να απομακρύνονται από τον τόπο του ατυχήματος.

Στις 14 Νοεμβρίου, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο παρέσυρε κόσμο που περίμενε σε στάση λεωφορείου στη Στοκχόλμη. Η έρευνα των Αρχών διαπίστωσε πως ο οδηγός αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας και δεν ασκήθηκε δίωξη εναντίον του.

