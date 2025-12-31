Η Νήσος των Χριστουγέννων ήταν η πρώτη περιοχή στον κόσμο που υποδέχθηκε το 2026 και ακολούθησε η Νέα Ζηλανδία!

Η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε τη νέα χρονιά με μια εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων από τον Πύργο του Auckland Sky Tower.

Happy New Year New Zealand! 🎉



Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building – the Sky Tower.



Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19 pic.twitter.com/GMg9UnKboU December 31, 2025

Ποια ώρα θα υποδεχθεί ο κόσμος το 2026 με βάση την ώρα Κύπρου:

31 Δεκεμβρίου

12:00 Νήσος των Χριστουγέννων

12:15 Νησιά Chatham / Νέα Ζηλανδία

13:00 Νέα Ζηλανδία ενδοχώρα

14:00 Φίτζι

15:00 Το μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας

16:00 Κουίνσλαντ, Αυστραλία

16:30 Βόρεια περιοχή της Αυστραλίας

17:00 Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα

18:00 Κίνα, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη

19:00 Ινδονησία, Ταϊλάνδη

19:30 Μιανμάρ και Cocos Islands

20:00 Μπαγκλαντές

20:15 Νεπάλ

20:30 Το μεγαλύτερο τμήμα της Ινδίας

21:00 Πακιστάν

21:30 Αφγανιστάν

22:00 Αζερμπαϊτζάν

22:30 Ιράν

23:00 Ρωσία, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Τουρκία

1η Ιανουαρίου

1:00 Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Ιταλία

2:00 Βρετανία, Ισλανδία, Πορτογαλία

4:00 Γροιλανδία

5:00 Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη

6:00 Τμήματα του Καναδά, Βενεζουέλα, Πουέρτο Ρίκο

7:00 Τα περισσότερα τμήματα της Ανατολικής Ακτής (Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον)

8:00 Μεξικό

10:00 Δυτική Ακτή των ΗΠΑ

12:00 Χονολουλού

14:00 Νησιά Baker και Howland

iefimerida.gr