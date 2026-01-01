Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή τραυματισμού εργαζομένου στο Disney World στη Φλόριντα κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται εργαζόμενος του θεματικού πάρκου να επιχειρεί να σταματήσει έναν ψεύτικο βράχο βάρους περίπου 180 κιλών, ο οποίος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, άρχισε να κυλά ανεξέλεγκτα προς το κοινό κατά τη διάρκεια παράστασης εμπνευσμένης από τον Ιντιάνα Τζόουνς.

Disney Employee saves Audience from a massive Boulder after a Dangerous set Malfunction.



Many are speculating that DEI may be responsible.

The Cast member was injured while stopping the Huge Boulder.

What's your Thoughts on DEI hiring and it's effects ! pic.twitter.com/hNAunMXsWN January 1, 2026

Στο βίντεο που “ανέβηκε” στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται αρχικά πάνω στο σκηνικό, εν νέσω καπνών και φωτιάς, ένας ηθοποιός που υποδύεται τον Ιντιάνα Τζόουνς να προσπαθεί να αποφύγει τον «βράχο» που κυλά προς το μέρος του.

Στη συνέχεια, το τεράστιο αντικείμενο προσκρούει σε τοίχο με αποτέλεσμα να βγει από την πορεία του και αναπηδώντας να αρχίσει να κατευθύνεται προς το κοινό που κάθεται πολύ κοντά στη σκηνή. «Έρχεται κατευθείαν κατά πάνω μας!», ακούγεται να φωνάζει ένας από τους θεατές.

Την ώρα εκείνη, ένας υπάλληλος της εταιρείας έχει αντιληφθεί τι πάει να γίνει και βάζει το σώμα του μπροστά για να σταματήσει την πορεία του ψεύτικου βράχου. Αμέσως σωριάζεται από τη δύναμη της σύγκρουσης στο έδαφος.

«Κυριολεκτικά μας έσωσε τις ζωές, αυτός ο τύπος», λέει ένας από τους θεατές.

Το περιστατικό συνέβη στις 30 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια αναπαράστασης σκηνής από την ταινία Raiders of the Lost Ark.

Όπως αναφέρει η DailMail, σύμφωνα με την εταιρεία, ο «βράχος» που χρησιμοποιήθηκε στην παράσταση είναι κατασκευασμένος από καουτσούκ και ζυγίζει 180 κιλά.

Η Disney World γνωστοποίησε ότι το τραυματισμένο μέλος του προσωπικού «αναρρώνει» και ότι λαμβάνει χώρα μια έρευνα για το τι συνέβη.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε στο βρετανικό μέσο: «Επικεντρωνόμαστε στην υποστήριξη του μέλους του καστ μας, το οποίο αναρρώνει. Η ασφάλεια όλων είναι βασική προϋπόθεση σε αυτό που κάνουμε και αυτό το στοιχείο του σόου θα τροποποιηθεί καθώς η ομάδα ασφαλείας μας ολοκληρώνει μια ανασκόπηση του τι συνέβη».

protothema.gr