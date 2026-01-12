Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ένας καρχαρίας επιτίθεται και δαγκώνει στο πόδι μια γυναίκα που έκανε κατάδυση με αναπνευστήρα (snorkelling) στη Βραζιλία.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια 36χρονη Βραζιλιάνα που – την ώρα της επίθεσης – βρισκόταν κάτω από το νερό μαζί με μια ομάδα από δύτες, στη διάρκεια μια υποβρύχιας περιήγησης σε ύφαλο στο αρχιπέλαγος Fernando de Noronha.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο καρχαρίας πλησιάζει με αργές κινήσεις προς τη γυναίκα χωρίς να δείχνει επιθετικότητα. Ξαφνικά, ενώ την πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής, η 36χρονη γυρίζει ανάποδα μέσα στο νερό με τον καρχαρία την ώρα εκείνη με μια αστραπιαία κίνηση να την αρπάζει από τον μηρό και να τη δαγκώνει.

Μέσα στο νερό επικρατεί πανικός καθώς το μόνο που φαίνεται είναι ένα αναποδογυρισμένο πλάνο και φυσαλίδες.

«Ήξερα ότι με είχε δαγκώσει. Τον ένιωσα να με τραντάζει από το πόδι. Ένας από τους δύτες χρειάστηκε να τον χτυπήσει για να με αφήσει να φύγω», δήλωσε το θύμα, περιγράφοντας το περιστατικό. Όπως είπε, ήταν με δύο φίλους και συνοδευόταν από έναν δύτη – οδηγό όταν έγινε η επίθεση.

«Βροχή» τα σχόλια στα social

Αφού βγήκε από το νερό, βοηθήθηκε από τον οδηγό και από ψαράδες που βρίσκονταν σε κοντινά σκάφη, πριν λάβει τις πρώτες βοήθειες από έναν φίλο της, δερματολόγο, ο οποίος καθάρισε την πληγή.

Η 36χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου έλαβε θεραπεία και αργότερα πήρε εξιτήριο.

Οι φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν αργότερα δείχνουν το τραύμα, με την ίδια να λέει ότι δεν ήταν ιδιαίτερα βαθύ.

Η 36χρονη ανέβασε τις φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να σπεύδουν να σχολιάσουν. Μάλιστα, ένας από αυτούς αναρωτήθηκε πόσο βαθύ ήταν το τραύμα της, βάσει των φωτογραφιών.

Σε ερώτηση για το αν θα μείνει ουλή, η ίδια απάντησε καταφατικά, τονίζοντας όμως ότι αισθάνεται υπερήφανη που θα κάνει σερφ με ένα τέτοιο σημάδι στο πόδι της.

Το είδος πάντως του καρχαρία που επιτέθηκε στη γυναίκα, ο λεγόμενος καρχαρίας – τροφός, δεν θεωρείται ιδιαίτερα επιθετικό είδος.

