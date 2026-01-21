Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, θα εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace), το οποίο τελεί υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τουρκικές πηγές.

Με αυτή την κίνηση, η Τουρκία επιλέγει να δώσει το «παρών» στην αμερικανική πρωτοβουλία, διατηρώντας όμως μια θεσμική απόσταση από το ανώτατο επίπεδο

Αναφορικά με τις προσκλήσεις του Αμερικανού προέδρου σε ηγέτες χωρών για συμμετοχή στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», ο Γουίτκοφ είπε ότι έχουν απαντήσει θετικά «20, ίσως 25 παγκόσμιοι ηγέτες».

Με την προσθήκη της Τουρκίας, το «Board of Peace» συγκεντρώνει πλέον μια ομάδα περιφερειακών δυνάμεων (Αίγυπτος, Μαρόκο, Κόσοβο, Ισραήλ), την ώρα που μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν θα συμμετάσχουν, ή παραμένουν επιφυλακτικές.

