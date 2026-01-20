Σε δύσκολο δίλημμα βρίσκεται η Αθήνα και μια σειρά ακόμη χώρες λόγω των πιέσεων που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να εξασφαλίσει την υπογραφή όσο το δυνατόν περισσότερων χωρών για τη συγκρότηση του λεγόμενου Συμβουλίου της Ειρήνης και μάλιστα μέχρι την Πέμπτη, στη διάρκεια εκδήλωσης στο περιθώριο του οικονομικού φόρουμ του Νταβός.

Η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει ενδελεχώς την πρόταση Τραμπ τόσο στην πολιτική όσο και στη νομική διάστασή της και συντονίζεται με εταίρους εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διαμορφώσει την τελική της στάση, υπό το πρίσμα και της συμμετοχής της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αθήνα προσανατολίζεται στο να μην αποδεχτεί την πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου για συμμέτοχή σε ένα όργανο το οποίο υπεκφεύγει των σαφών προβλέψεων που περιλαμβάνει το ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Γάζα.

Το Συμβούλιο της Ειρήνης αρχικά είχε προβλεφθεί να ισχύει για τη Γάζα και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (με βάση και το ψήφισμα 2803 του ΣΑ του ΟΗΕ), όμως τώρα με βάση και τα κείμενα που συνοδεύουν την πρόσκληση που έχει απευθύνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε σχεδόν 60 χώρες, διαπιστώνεται ότι η πρότασή του είναι καθ’ υπέρβαση της αρχικής πρόβλεψης, δεν περιορίζεται μόνο στη Γάζα και η διάρκειά του παρατείνεται στο διηνεκές. Η εντύπωση η οποία δίνεται, είναι ότι πρόκειται για μια δομή παράλληλη ενός διεθνούς οργανισμού διαρκούς χαρακτήρα, όπου ηγετικό ρόλο και θέση θα έχουν οι ΗΠΑ και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ.

Με τον τρόπο που έχουν συνταχθεί οι προσκλήσεις και η επιλογή των παραληπτών εξυπακούεται ότι μια απόρριψη της πρόσκλησης θα εκληφθεί αρνητικά από τον πρόεδρο Τραμπ με ότι αυτό σημαίνει για τη σχέση του από εδώ και πέρα με αυτούς που δεν θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του σχεδίου του. Από την άλλη, όμως, η αποδοχή της πρόσκλησης σημαίνει και νομιμοποίηση μιας διαδικασίας, η οποία κανείς δεν γνωρίζει τώρα πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά και συγχρόνως οδηγεί και σε μια περαιτέρω υποβάθμιση και υπονόμευση του ιδίου του ΟΗΕ.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία και η Γαλλία προσανατολίζονται στην απόρριψη της πρόσκλησης για συμμετοχή στο Συμβούλιο της Ειρήνης, αντιθέτως η Ουγγαρία έχει δηλώσει ότι θα αποδεχθεί την πρόσκληση, όπως και η Αλβανία από τον ευρωπαϊκό χώρο. Εκτιμάται ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη τουλάχιστον 10 χωρών, ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση του Συμβουλίου της Ειρήνης.

protothema.gr