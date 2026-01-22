Η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο φέρεται να κατέληξαν σε συμφωνία για την πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok σε κοινοπραξία επενδυτών, κυρίως αμερικανικών συμφερόντων, με επικεφαλής τις Oracle και Silver Lake, σηματοδοτώντας το τέλος μιας πολυετούς αντιπαράθεσης μεταξύ της πλατφόρμας και των κυβερνήσεων των δύο χωρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Semafor, η συμφωνία – η οποία είχε περιγραφεί σε εσωτερικό σημείωμα τον προηγούμενο μήνα από τον διευθύνοντα σύμβουλο της μητρικής εταιρείας ByteDance – αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να κλείσει έναν κύκλο αβεβαιότητας που διήρκεσε χρόνια και αποτελούσε μόνιμο σημείο τριβής στις αμερικανοκινεζικές σχέσεις, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok, Σου Τσου είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο ότι η ByteDance είχε υπογράψει δεσμευτική συμφωνία με επενδυτές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι ρυθμιστικές αρχές δεν είχαν ακόμη δώσει το πράσινο φως και ότι «υπήρχε ακόμη δουλειά να γίνει». Η επικείμενη ολοκλήρωση της συμφωνίας δείχνει ότι τα βασικά εμπόδια ξεπεράστηκαν.

Η νέα μετοχική δομή

Βάσει της συμφωνίας, η ByteDance θα διατηρήσει ποσοστό λίγο κάτω από το 20% του TikTok στις ΗΠΑ. Ποσοστό 15% θα αποκτήσουν η Oracle, η Silver Lake και η MGX, κρατική επενδυτική εταιρεία των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Στο επενδυτικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι Susquehanna, Dragoneer και η DFO, η οποία ανήκει στον Μάικλ Ντελ.

Το οικονομικό τίμημα που έλαβε η ByteDance δεν έχει γίνει γνωστό. Τον Σεπτέμβριο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς είχε δηλώσει ότι η συμφωνία αποτιμά τη μονάδα της TikTok στις ΗΠΑ σε περίπου 14 δισ. δολάρια.

Προθεσμίες και πολιτικό πλαίσιο

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας στοχεύει να καλύψει την προθεσμία της 22ας Ιανουαρίου, η οποία είχε τεθεί από την κυβέρνηση Τραμπ μέσω εκτελεστικού διατάγματος, που παρείχε αναστολή 120 ημερών στην εφαρμογή της ομοσπονδιακής απαγόρευσης. Υπενθυμίζεται ότι το 2024 ο πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε υπογράψει νόμο που υποχρέωνε την ByteDance να αποεπενδύσει από την TikTok στις ΗΠΑ ή να αντιμετωπίσει καθολική απαγόρευση, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας.

Κεντρικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις υπήρξε ο αλγόριθμος του TikTok, ο οποίος θεωρείται το «κλειδί» της επιτυχίας της πλατφόρμας και είχε οδηγήσει σε ναυάγιο προηγούμενες συμφωνίες. Δεν έχει καταστεί σαφές τι ακριβώς συμφωνήθηκε γύρω από τον έλεγχο και τη χρήση του.

Διακυβέρνηση και έλεγχος

Σύμφωνα με το εσωτερικό σημείωμα του Σου Τσου, η νέα ανεξάρτητη οντότητα θα έχει την ευθύνη για την προστασία δεδομένων, τον έλεγχο περιεχομένου και την ασφάλεια του αλγορίθμου, ενώ θα διοικείται από νέο επταμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο η πλειοψηφία των μελών θα είναι Αμερικανοί.

protothema.gr