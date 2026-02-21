Οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν την Παρασκευή αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό, το οποίο φέρεται να εμπλεκόταν σε διακίνηση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών επιβαινόντων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητήριο των ΗΠΑ για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Η ανακοίνωση της SOUTHCOM

Το United States Southern Command (SOUTHCOM) γνωστοποίησε ότι το ταχύπλοο «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» και ότι «τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν» κατά το πλήγμα.

Στην ανακοίνωση κοινοποιήθηκε και βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης στο συγκεκριμένο σκάφος στον ανατολικό Ειρηνικό.

On Feb. 20, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/PzWQFfNgHm February 21, 2026

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για την ταυτότητα των νεκρών ή για τη χώρα προέλευσης του σκάφους.

Πάνω από 40 επιθέσεις σε εννέα μήνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η SOUTHCOM, από τον περασμένο Σεπτέμβριο οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 40 επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό.

Ο απολογισμός των επιχειρήσεων αυτών ανέρχεται σε τουλάχιστον 147 νεκρούς.

Ωστόσο, η Ουάσινγκτον δεν έχει παρουσιάσει έως σήμερα αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι όλα τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν πράγματι σε παράνομες δραστηριότητες, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα για το εύρος και το νομικό πλαίσιο των συγκεκριμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

protothema.gr