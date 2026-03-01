Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού ανακοίνωσε ότι σκότωσαν την ηγετική κορυφή του ιρανικού άξονα στη Μέση Ανατολή.

Η Πολεμική Αεροπορία έπληξε χθες, με ακριβή καθοδήγηση της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, και σκότωσε τον ηγέτη του ιρανικού καθεστώτος, Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη.

Επιπλέον το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε:

Χασάν Νασράλα – ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και το μεγαλύτερο μέρος της ανώτατης ηγεσίας της Χεζμπολάχ

Γιαχία Σινουάρ – ηγέτης της οργάνωσης Χαμάς

Μοχάμεντ Ντέιφ – διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και το μεγαλύτερο μέρος της ανώτατης ηγεσίας της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς

Μοχάμεντ αλ-Γαμάρι – αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού του καθεστώτος τρόμου των Χούθι

Διάφορους ηγέτες του συστήματος ασφαλείας του Ιράν, μεταξύ των οποίων: Αλί Ρασίντ – διοικητής του Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπιγιά, Μοχάμεντ Χοσεΐν Μπαγκέρι, αρχηγός του γενικού επιτελείου του Ιράν, Χοσεΐν Σαλαμί, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και άλλοι.

It’s official: All senior terrorist leaders of Iran’s Axis of Terror have been eliminated pic.twitter.com/9T901u5ZsH March 1, 2026

IDF: Ρίξαμε πάνω από 2.000 βόμβες σε 36 ώρες, αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ πάνω από την Τεχεράνη

Πάνω από 2.000 βόμβες έχουν ρίξει μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας μέσα στις πρώτες 36 ώρες της σύγκρουσης με το Ιράν, πραγματοποιώντας εκατοντάδες πλήγματα κατά στόχων του καθεστώτος και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο μισό του συνολικού οπλισμού που χρησιμοποίησε η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία σε ολόκληρη τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο του 2025.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, τα ισραηλινά μαχητικά πραγματοποίησαν περισσότερες από 700 εξόδους, όπως αναφέρει ο στρατός, ο οποίος υποστηρίζει ότι εντός 24 ωρών από την έναρξη της επιχείρησης επιτεύχθηκε αεροπορική υπεροχή, μετά την καταστροφή πολυάριθμων ιρανικών συστημάτων αεράμυνας στη δυτική περιοχή του Ιράν.

יותר מ-700 גיחות ואלפי חימושים: חיל האוויר סלל את הדרך לטהרן תוך 24 שעות



לכל הפרטים👇https://t.co/7nUOMLWSZl pic.twitter.com/jKtz2AbQRW — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 1, 2026

