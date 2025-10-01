Μια 28χρονη γυναίκα, έγκυος στο δεύτερο παιδί της, έχασε τη ζωή της στην Άρτα, ύστερα από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση που της χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Η γυναίκα εισήχθη στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου Άρτας με πόνους και αιμορραγία και ήταν η μόνη νοσηλευόμενη στην κλινική εκείνη τη στιγμή. Στους γιατρούς ανέφερε το ιστορικό της και της χορηγήθηκε αγωγή με αντιβίωση. Ωστόσο, μέσα σε λίγες ώρες παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, καθώς υπέστη αλλεργικό σοκ.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών που διήρκεσαν σχεδόν ένα 24ωρο, η γυναίκα κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Η 28χρονη ήταν μητέρα ενός παιδιού δύο ετών, όπως δήλωσε στο Mega ο πρόεδρος των εργαζομένων στα νοσοκομεία, Μιχάλης Γιαννάκος.

Η ατμόσφαιρα στο νοσοκομείο είναι ιδιαίτερα βαριά, ενώ έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου. Κεντρικό ερώτημα που θα εξεταστεί είναι εάν η γυναίκα γνώριζε ή είχε ενημερώσει για πιθανή αλλεργία και αν έγινε σχετική διερεύνηση πριν τη χορήγηση της αγωγής.

protothema.gr