Σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πλήθος κόσμου τον Διονύση Σαββόπουλο, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο εμβληματικός τραγουδοποιός, που σημάδεψε με το έργο και τη στάση του τον ελληνικό πολιτισμό των τελευταίων δεκαετιών, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων έπαιζε μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του, όπως τα «Ας κρατήσουν οι χοροί», «Συννεφούλα» κ.ά., την ώρα που πλήθος κόσμου περίμενε υπομονετικά για να αφήσει ένα λουλούδι στην τελευταία κατοικία του «Νιόνιου» της Ελλάδας.

Νωρίτερα, η εξόδιος ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών τελέστηκε σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού, παρουσία πολιτικών, καλλιτεχνών και ανθρώπων του πνεύματος. Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί από νωρίς για να αφήσει ένα λουλούδι ή ένα σημείωμα αποχαιρετισμού.

Οι επικήδειοι

Επικήδειους στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου εκφώνησαν ο πρωθυπουργός και προσωπικός φίλος του Δ. Σαββόπουλου, Κυριάκος Μητσοτάκης, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο σκιτσογράφος και σχεδιαστής των εξωφύλλων του Αλέξης Κυριτσόπουλος, ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης, η τραγουδίστρια Δήμητρα Γαλάνη κι ο τραγουδιστής Αλκίνοος Ιωαννίδης, καθώς και ο προσωπικός γιατρός του. Επίσης, επικήδειους εκφώνησαν ο γιος και ο εγγονός του.

Το λαϊκό προσκύνημα και οι στιγμές πριν την τελετή

Από το πρωί, εκατοντάδες πολίτες πέρασαν από το παρεκκλήσι του νεκροταφείου για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αγαπημένο «Nιόνιο», έναν άνθρωπο που συνδέθηκε όσο λίγοι με τις στιγμές και τις μνήμες μιας ολόκληρης γενιάς.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία της συζύγου του, Άσπας, η οποία δέχθηκε θερμές αγκαλιές και λόγια παρηγοριάς από φίλους και οικείους λίγο πριν την τελετή. Δίπλα της, τα παιδιά του στάθηκαν διακριτικά, παρακολουθώντας βουβοί τη διαδικασία.

Αποχαιρετισμός με σεμνότητα και μουσική

Η κηδεία τελέστηκε με σεμνότητα, όπως είχε ζητήσει η οικογένεια. Ωστόσο, η μουσική του Σαββόπουλου αντήχησε για λίγο στον χώρο, δημιουργώντας μια συγκλονιστική αίσθηση αποχαιρετισμού, σαν ο ίδιος να βρισκόταν εκεί, συνοδεύοντας μελωδικά την έξοδό του.

Οι στίχοι και οι μελωδίες του παραμένουν χαραγμένοι στη συλλογική μνήμη, ως αναπόσπαστο κομμάτι της νεότερης ελληνικής ταυτότητας.

