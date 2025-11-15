Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν σήμερα για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, ο οποίος έχασε τη ζωή του την 1η Νοεμβρίου ενώ βρισκόταν στην Αράχωβα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα δολοφονήθηκε την ώρα που βρισκόταν στο μπαλκόνι της βίλας όπου διέμενε.

Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για τα πρόσωπα που συνελήφθησαν ή για τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες της δολοφονίας.

Η βίλα στην Αράχοβα που βρέθηκε νεκρός

Το θύμα σύμφωνα με πληροφορίες δέχτηκε πολλές σφαίρες από καλάσνικοφ σε όλο του το σώμα και εντοπίστηκε σε λίμνη αίματος. Οι δράστες φαίνεται ότι τον παρακολουθούσαν και είχαν καλή γνώση του χώρου αλλά και του ξενοδοχείου.

Να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά κρίθηκε αθώος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τον Ιούλιο του 2024 λόγω αμφιβολιών.

