Οι τελευταίοι 18 μήνες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δύσκολοι για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος εμφανίζεται σε δημόσιες εκδηλώσεις πιο σκεπτικός, μελαγχολικός και αποστασιοποιημένος. Η ένταση με τον αδελφό του Χάρι, η μάχη της συζύγου του Κάθριν με τον καρκίνο και οι αυξημένες πιέσεις γύρω από τον ρόλο του διαδόχου φαίνεται να επιβαρύνουν το πρόσωπο που μελλοντικά θα βρεθεί στον βρετανικό θρόνο.

Στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ και στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουίλιαμ έδωσε την εικόνα ενός ανθρώπου που κουβαλά «το βάρος του κόσμου». Αντίθετα, η σύζυγός του Κάθριν διατηρούσε πιο προσιτή και γοητευτική παρουσία.

Η σκιά της ρήξης με τον Χάρι

Η σχέση με τον πρίγκιπα Χάρι παραμένει πηγή έντασης. Η επιστροφή του Χάρι στη Βρετανία και η συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο έδειξαν πιθανή επαναπροσέγγιση, ωστόσο ο Ουίλιαμ θεωρεί αδιανόητη την πλήρη επιστροφή του αδελφού του στη δημόσια ζωή. Οι αποκαλύψεις των απομνημονευμάτων, οι κατηγορίες περί ρατσισμού και οι αναφορές στη μεταξύ τους σύγκρουση έχουν αφήσει βαθιά σημάδια.

Κριτική στον ρόλο του διαδόχου

Η δημόσια εικόνα του Ουίλιαμ δεν έχει μείνει στο απυρόβλητο. Με μόλις 107 εμφανίσεις τον τελευταίο χρόνο, δέχεται συγκρίσεις με τον βασιλιά Κάρολο, που πραγματοποίησε 175, αλλά και με την πριγκίπισσα Άννα, η οποία διατηρεί υψηλό αριθμό καθηκόντων. Οι οικογενειακές διακοπές του ζεύγους τροφοδοτούν περαιτέρω κριτική, με άλλους να μιλούν για έλλειψη αφοσίωσης και άλλους για προτεραιότητα στην οικογένεια.

Προσωπικές πιέσεις και οικογενειακή προτεραιότητα

Η ασθένεια της Κάθριν έχει επηρεάσει βαθιά την καθημερινότητα του ζεύγους. Ο Ουίλιαμ προσπαθεί να στηρίξει τη σύζυγο και να προστατεύσει τα παιδιά τους από τη δημοσιότητα, ενώ ταυτόχρονα ανησυχεί για την υγεία του βασιλιά Καρόλου, που μπορεί να τον φέρει νωρίτερα στον θρόνο.

Προκλήσεις για τη μοναρχία

Παράλληλα, ο διάδοχος βρίσκεται αντιμέτωπος με το ερώτημα του εκσυγχρονισμού του θεσμού. Μεγάλο μέρος της βρετανικής νεολαίας αμφισβητεί τη χρησιμότητα της μοναρχίας, ενώ η στάση του Ουίλιαμ απέναντι στη θρησκεία και τον στρατό έχει προκαλέσει σχόλια, κυρίως για την άποψή του ότι δεν είναι αναγκαία η στρατιωτική θητεία για τον πρίγκιπα Γεώργιο.

Η πρόκληση για τον Ουίλιαμ είναι να ισορροπήσει ανάμεσα στη διατήρηση της παράδοσης και στην ανάγκη εκσυγχρονισμού. Η μελαγχολική του εικόνα αντικατοπτρίζει, ίσως, το βάρος μιας αποστολής που ακόμη τον περιμένει.

