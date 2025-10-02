Αντιδράσεις προκαλεί η νέα ταινία τρόμου «The Carpenter’s Son», μια ανορθόδοξη εκδοχή της παιδικής ηλικίας του Ιησού, με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτζ στον ρόλο του Ιωσήφ. Η FKA Twigs στον ρόλο της Παναγίας, ενώ ο Βρετανός ηθοποιός Νόα Τζουπ («A Quiet Place») στον ρόλο του νεαρού Ιησού. Η ταινία σκηνοθετείται από τον Λόφτι Νέιθαν και θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 14 Νοεμβρίου.

Στο πρώτο τρέιλερ, ο Κέιτζ ακούγεται να λέει «η πίστη είναι η μόνη μου δύναμη απέναντι στον ίδιο τον διάβολο», προϊδεάζοντας για την ατμόσφαιρα της ταινίας. Η υπόθεση ακολουθεί τον Ιωσήφ που παλεύει να προστατεύσει τη γυναίκα και το παιδί του από υπερφυσικές δυνάμεις, ενώ μια μυστηριώδης ξένη επιχειρεί να δελεάσει τον μικρό Ιησού σε έναν σκοτεινό, απαγορευμένο κόσμο.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «The Carpenter’s Son»

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν άμεσες. «Τι είναι αυτό; Γιατί να παρουσιαστεί η παιδική ηλικία του Ιησού ως ταινία τρόμου;» έγραψε κάποιος στο Χ, ενώ άλλος σημείωσε: «Όχι ευχαριστώ. Κανείς δεν το ζήτησε αυτό». Στον αντίποδα, αρκετοί δήλωσαν ενθουσιασμένοι: «Αυτό θα μείνει στην ιστορία του σινεμά, είτε ως αριστούργημα είτε ως το πιο τρελό όνειρο στην οθόνη. Είμαι μέσα».

Ο Κέιτζ, που πέρυσι απέσπασε θετικές κριτικές για τον ρόλο του κατά συρροή δολοφόνου στο «Longlegs», έχει δηλώσει ότι θεωρεί το είδος του τρόμου «έναν χώρο όπου η λογική των ονείρων υπερισχύει της πραγματικότητας, δίνοντας στους ηθοποιούς ελευθερία έκφρασης». Το «The Carpenter’s Son» φαίνεται να συνεχίζει αυτή την καλλιτεχνική του πορεία, με το κοινό να αναρωτιέται αν πρόκειται για μια προκλητική προσέγγιση ή για μια ταινία που θα φέρει νέο αέρα στο είδος.

protothema.gr