Ο βασιλιάς Κάρολος έκλεισε τη χρονιά με τη σημαντική διάκριση του «πιο εργατικού μέλους» της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Η Mirror ανέφερε ότι ο 77χρονος μονάρχης πραγματοποίησε τις περισσότερες βασιλικές υποχρεώσεις μέσα στο 2025, με βάση τον αριθμό των επίσημων εμφανίσεων που καταγράφηκαν στο Court Circular έως τις 18 Δεκεμβρίου.

Το Court Circular αποτελεί το επίσημο αρχείο των προηγούμενων βασιλικών υποχρεώσεων των ενεργών μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο βασιλιάς κατέγραψε συνολικά 535 υποχρεώσεις από τις 2.458 που αναφέρονται στη λίστα.

Ο αριθμός αυτός είχε ως αποτέλεσμα ο βασιλιάς να «εκθρονίσει» την αδελφή του, την δραστήρια πριγκίπισσα Άννα, η οποία θεωρούνταν το πιο εργατικό μέλος της βασιλικής οικογένειας τα τελευταία χρόνια, βάσει ανεπίσημων καταμετρήσεων του Court Circular.

Ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε στην κορυφή της λίστας, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει τη θεραπεία του για καρκίνο. Το Μπάκιγχαμ είχε ανακοινώσει ότι ο μονάρχης διαγνώστηκε με καρκίνο και ξεκίνησε θεραπεία τον Φεβρουάριο του 2024.

Ο βασιλιάς υποβάλλεται σε θεραπεία από τη στιγμή που το παλάτι γνωστοποίησε τη διάγνωση, ενώ στις 12 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε τα «καλά νέα», λέγοντας ότι η θεραπεία του θα «μειωθεί» με το νέο έτος. ﻿

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που ακολουθούν

Όπως προκύπτει από την ανάλυση της Mirror, τη δεύτερη θέση στη λίστα κατέλαβε η Πριγκίπισσα Άννα, με 478 επίσημες υποχρεώσεις το 2025. Τρίτος ήταν ο μικρότερος αδελφός τους, πρίγκιπας Έντουαρντ, με 313 εμφανίσεις, ενώ στην τέταρτη θέση βρέθηκε η σύζυγός του, Σόφι, δούκισσα του Εδιμβούργου, με 235 καθήκοντα.

Στην πέμπτη θέση ακολούθησε η βασίλισσα Καμίλα με 228 υποχρεώσεις, ενώ έκτος ήταν ο πρίγκιπας Ρίτσαρντ, δούκας του Γκλόστερ, με 212 εμφανίσεις. Ο 81χρονος δούκας του Γκλόστερ είναι πρώτος ξάδελφος της βασίλισσας Ελισάβετ και ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, όπως και η σύζυγός του, Μπιργκίτε, δούκισσα του Γκλόστερ.

Στη συνέχεια ακολουθεί ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος κατετάγη έβδομος με 202 βασιλικές υποχρεώσεις, ενώ στην όγδοη θέση βρέθηκε η δούκισσα του Γκλόστερ με 113 εμφανίσεις. Ο πρίγκιπας Έντουαρντ, δούκας του Κεντ, κατέλαβε την ένατη θέση με 77 επίσημες δραστηριότητες, επίδοση ιδιαίτερα εντυπωσιακή δεδομένης της ηλικίας του, καθώς είναι 90 ετών.

Τη δεκάδα συμπλήρωσε η Κέιτ Μίντλετον, η οποία κατετάγη δέκατη με 68 υποχρεώσεις.

Τον Ιανουάριο, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται «σε ύφεση», έπειτα από τη γνωστοποίηση τον Μάρτιο του 2024 ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για μια άγνωστη μορφή καρκίνου.

Η πριγκίπισσα Κέιτ περιόρισε τα καθήκοντά της το 2024, μετά την ανακοίνωση αυτή, προκειμένου να επικεντρωθεί στην υγεία της, ενώ το 2025 επανήλθε σε πιο κανονικούς ρυθμούς βασιλικών υποχρεώσεων.

