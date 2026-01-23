Σε κλίμα συγκίνησης και παγκόσμιας αναγνώρισης, τελείται στη Ρώμη η κηδεία του Ιταλού σχεδιαστή Valentino Garavani, στην εκκλησία Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, με τον κόσμο της μόδας και του Χόλιγουντ να δίνει το παρών του για το τελευταίο αντίο.

Από την Τετάρτη, ο Valentino (που συχνά αποκαλούνταν απλώς με το μικρό του όνομα) τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο PM23, τον νέο χώρο εκθέσεων τέχνης και πολιτισμού που άνοιξε το 2025 από το Fondazione Valentino Garavani. Εκεί, ανάμεσα σε κατάλευκους τοίχους και κάτω από έναν επιβλητικό πολυέλαιο από λευκά λουλούδια, βρισκόταν το φέρετρό του.

Η σορός του Valentino είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο PM23

Σήμερα, το φέρετρο μεταφέρθηκε στη Βασιλική της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri — εκκλησία που σχεδίασε ο Μιχαήλ Άγγελος τον 16ο αιώνα — όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στο κέντρο της Ρώμης.

Ο κόσμος της μόδας και του Χόλιγουντ στο τελευταίο αντίο στον Valentino

Αν και η τελετή είναι ανοιχτή στο κοινό, στη λίστα των προσκεκλημένων περιλαμβάνονταν και σημαντικές προσωπικότητες της βιομηχανίας της μόδας, καθώς και γυναίκες υψηλού προφίλ — όπως η Αν Χάθαγουεϊ, και η Ολίβια Παλέρμο — που φορούσαν συχνά δημιουργίες του Βαλεντίνο στο κόκκινο χαλί.

Η Άννα Γουίντουρ στην κηδεία του Valentino

Ο Αλεσάντρο Μικέλε, νυν καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Valentino, έφτασε φορώντας σκούρα, μαύρα γυαλιά. Ο Πιερπάολο Πιτσιόλι, που ηγήθηκε του ομώνυμου οίκου από το 2008 έως το 2024, εισήλθε στον ναό μαζί με τον Φρανσουά-Ανρί Πινό — νυν πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Kering, του μητρικού ομίλου των Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga και άλλων.

H Ντονατέλα Βερσάτσε με την κόρη της Αλέγκρα

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους διακρίθηκε και η σχεδιάστρια της Fendi, Μαρία Γκράτσια Κιούρι, πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Dior, η οποία είχε επίσης περάσει από τον Valentino. Παρόντες ήταν ακόμη ο Αμερικανός σχεδιαστής Τομ Φορντ, η μακροχρόνια Βρετανίδα δημοσιογράφος μόδας Σούζι Μένκες και η Άννα Γουίντουρ — η τελευταία εμφανίστηκε φορώντας γούνα και τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά της.

O Pier Paolo Piccioli με την σύζυγό του

Ακόμη και οι κάπες των καραμπινιέρων που φρουρούσαν τον χώρο είχαν σχεδιαστεί από τον Armani.

Πλήθος κόσμου έξω από την εκκλησία – Πολλοί είναι ντυμένοι στα κόκκινα

Από νωρίς το πρωί, μια αδιάκοπη ροή από στεφάνια λευκών λουλουδιών μεταφερόταν στο εσωτερικό της βασιλικής. Μέλη του κοινού σχημάτιζαν ουρές έξω από την εκκλησία, με ορισμένους να είναι ντυμένοι στα κόκκινα ή να κρατούν κόκκινες τσάντες, πορτοφόλια και κασκόλ — έναν φόρο τιμής στην εμβληματική κόκκινη απόχρωση του σχεδιαστή.

Ένας θαυμαστής έξω από την εκκλησία κουνούσε προς την κάμερα μια αστραφτερή μαύρη πινακίδα, στην οποία αναγραφόταν: «Αντίο Valentino. Ο τελευταίος αυτοκράτορας της μόδας».

Ο ιστορικός συνεργάτης και πρώην σύντροφος του σχεδιαστή Τζανκάρλο Τζιαμέτι πρόκειται να διαβάσει ένα σύντομο μήνυμα, το δικό του στερνό αντίο στον ταλαντούχο σχεδιαστή, τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε πάνω από εξήντα χρόνια ζωής και επιτυχιών.

Ο συνεργάτης και πρώην σύντροφος του Valentino Giancarlo Giammeti

Ο Βαλεντίνο θα ταφεί στο νεκροταφείο Πρίμα Πόρτα της Ρώμης, σε τάφο που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Είναι κυκλικός, με βιτρό και αειθαλή φυτά. Η γραμμή του και το όλο σχεδιο είναι απλό, λιτό, όπως επιθυμούσε ο ίδιος.

