Ένας νέος σταθμός του μετρό παραδόθηκε στο κοινό στη Ρώμη, συνδυάζοντας τη σύγχρονη αρχιτεκτονική με την ανάδειξη σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων από τη μακραίωνη ιστορία της πόλης.

Από την περασμένη Τρίτη, οι επιβάτες που εισέρχονται στον σταθμό Colosseo της γραμμής C, μέσω της εισόδου στη Via dei Fori Imperiali, δίπλα στο Κολοσσαίο, συναντούν έναν χώρο όπου η μοντέρνα σχεδίαση συνυπάρχει με εντυπωσιακά κατάλοιπα της ρωμαϊκής αρχαιότητας.

Τα εκθέματα περιλαμβάνουν κεραμικά και λίθινα αγγεία και σκεύη, καθώς και απομεινάρια από κατοικίες του 1ου αιώνα μ.Χ. Παράλληλα, η διαδικασία των ανασκαφών προβάλλεται σε οθόνες, εξηγώντας γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος έπειτα από την ανακοίνωση της έναρξης των εργασιών για τον σταθμό, ώστε αυτός να ξεκινήσει να λειτουργεί.

Η γραμμή C του μετρό, προϋπολογισμού πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, κατασκευάζεται εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, έχοντας καθυστερήσει να παραδοθεί λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων, χρηματοδοτικών προβλημάτων και, κυρίως, των εκτεταμένων αρχαιολογικών ανασκαφών που απαιτούνται, καθώς κατά τη διάρκεια των υπόγειων έργων βρέθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα της αυτοκρατορικής ρωμαϊκής και μεσαιωνικής περιόδου.

Το συνολικό κόστος των 31 σταθμών της γραμμής — εκ των οποίων οι περισσότεροι βρίσκονται ήδη σε λειτουργία — αναμένεται να φτάσει περίπου τα 7 δισ. ευρώ, με την ολοκλήρωση του έργου να τοποθετείται χρονικά στο 2035, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της εταιρείας που έχει αναλάβει την υλοποίησή του.

Την ίδια ημέρα εγκαινιάστηκε και ένας ακόμη σταθμός, ονόματι Porta Metronia, που βρίσκεται μία στάση μετά τον σταθμό δίπλα στο Κολοσσαίο και επίσης σε βάθος περίπου 30 μέτρων. Ο σταθμός φιλοξενεί έναν αρχαίο στρατώνα μήκους σχεδόν 80 μέτρων, ο οποίος χρονολογείται στις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. και εντοπίστηκε σε βάθος μεταξύ 7 και 12 μέτρων, σύμφωνα με τη Σιμόνα Μορέτα, επικεφαλής της ανασκαφής.

Σύμφωνα με τη Μορέτα, στο μέλλον θα λειτουργήσει και μουσείο εντός του σταθμού, ενώ μέχρι σήμερα, η κοινοπραξία που κατασκευάζει τη γραμμή C έχει ανακαλύψει περισσότερα από 500.000 αρχαιολογικά ευρήματα.

Καθώς η γραμμή του μετρό συνεχίζει πέρα από το Κολοσσαίο, θα διέρχεται κάτω από ορισμένα από τα σημαντικότερα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς — όπως η Στήλη του Τραϊανού και η Βασιλική του Μαξεντίου και του Κωνσταντίνου, το μεγαλύτερο κτίριο της Ρωμαϊκής Αγοράς — καθώς και κάτω από αναγεννησιακά παλάτια, εκκλησίες και το Βατικανό.

Όταν ολοκληρωθεί, η γραμμή C θα έχει συνολικό μήκος 29 χιλιομέτρων, εκ των οποίων τα 20 χιλιόμετρα θα είναι υπόγεια, και θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 800.000 επιβάτες ημερησίως.

«Η πρόκληση ήταν να κατασκευάσουμε τη γραμμή κάτω από έναν μεγάλο όγκο υπόγειων υδάτων και ταυτόχρονα να διατηρήσουμε όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφθηκαν κατά τις εκσκαφές, ενώ παράλληλα έπρεπε να προστατεύσουμε ό,τι βρίσκεται στην επιφάνεια», δήλωσε ο Μάρκο Τσερβόνε, διευθυντής κατασκευής της κοινοπραξίας που υλοποιεί το έργο.

Δείτε παρακάτω το εντυπωσιακό βίντεο από τον νέο σταθμό του μετρό στο Κολοσσαίο:

