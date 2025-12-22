Ένα σπάνιο και ιδιαίτερα εντυπωσιακό θαλάσσιο φαινόμενο καταγράφηκε στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής ακτής της Δυτικής Αυστραλίας. Πρόκειται για το φαινόμενο που είναι γνωστό ως «pincer attack wave» ή «κύμα-δαγκάνα», κατά το οποίο δύο ισχυρά κύματα συγκλίνουν, προκαλώντας μια κατακόρυφη εκτόξευση νερού.

Όπως μεταδίδει το ABC Australia, η σύγκρουση των κυμάτων δημιούργησε μια κάθετη «έκρηξη» θαλασσινού νερού που έφτασε σε ύψος έως και 40 μέτρων. Η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια, ώστε το νερό έπληξε ακόμη και το drone που κατέγραφε το περιστατικό από αέρος.

Ο φωτογράφος Allen, ο οποίος απαθανάτισε το σπάνιο φαινόμενο, δήλωσε ότι η εικόνα ήταν τόσο ασυνήθιστη και εντυπωσιακή, που πολλοί από όσους είδαν το βίντεο πίστεψαν αρχικά πως πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Όπως εξήγησε, ωστόσο, πρόκειται για πραγματικό φυσικό φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται σπάνια και υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους κυματισμοί είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι, τόσο για σκάφη όσο και για ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή ή στη θάλασσα. Η απρόβλεπτη δύναμη και η κατακόρυφη ένταση του νερού μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Rare “Pincer Attack” Giant Wave Discovered – Western Australia.



A rare ocean phenomenon created a massive vertical water explosion off Australia’s southwest coast, recently.



Water spray reportedly reached up to 40 meters, even striking the filming drone.



The wave formation is… pic.twitter.com/Wdqzl8CnvH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) December 21, 2025

skai.gr