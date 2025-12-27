Οι τελευταίοι δώδεκα μήνες παρήγαγαν μια αδιάκοπη ροή από viral στιγμές, οι οποίες κυριάρχησαν στα social media, την ποπ κουλτούρα και τη δημόσια συζήτηση. Από ειδήσεις που προκάλεσαν παγκόσμιο ενδιαφέρον έως απρόσμενα φαινόμενα που έγιναν memes μέσα σε λίγες ώρες, το ψηφιακό αποτύπωμα της χρονιάς υπήρξε έντονο και πολυεπίπεδο. Ανάμεσα στα γεγονότα που ξεχώρισαν ήταν ο αρραβώνας της Τέιλορ Σουίφτ, ένα μεθυσμένο ρακούν, καταγεγραμμένο σε βίντεο και η τάση 6-7 που οδήγησε τους δασκάλους σε πρόωρη συνταξιοδότηση.

Αλλά αυτές δεν ήταν οι μόνες στιγμές που μας διασκέδασαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ακολουθούν οι 15 viral στιγμές που «σημάδεψαν» το 2025, σύμφωνα με το BBC.

Η αντίδραση της Μπιγιονσέ στα Grammy

«Περίμενε, τι; Εγώ; Κέρδισα; Κέρδισα ένα Grammy; Κέρδισα αυτό το Grammy; Είσαι σίγουρος;». Η Μπιγιονσέ δεν είπε πραγματικά καμία από αυτές τις λέξεις όταν κέρδισε το βραβείο για το country άλμπουμ της χρονιάς τον Φεβρουάριο, αλλά η έκφραση του προσώπου της και η γλώσσα του σώματός της εξέφραζαν την έκπληξή της.

Θα παραβλέψουμε το γεγονός ότι θα έπρεπε να είχε κερδίσει πολύ νωρίτερα για το «Lemonade» ή το «Renaissance» και θα είμαστε απλά ευγνώμονες που η διάσημη καλλιτέχνιδα πήρε το βραβείο της και ένα meme για να το θυμούνται και οι επόμενες γενιές…

Το δράμα με τη σέξι καμπάνια της Σίντνεϊ Σουίνι

«Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει υπέροχα τζιν». Έτσι έλεγε το σλόγκαν μιας διαφήμισης της American Eagle τον Ιούλιο, στην οποία η ηθοποιός της σειράς «Euphoria» εμφανιζόταν ντυμένη από την κορφή μέχρι τα νύχια με τζιν. Ανάλογα με την οπτική γωνία του καθενός, αυτό ήταν είτε ένα διασκεδαστικό λογοπαίγνιο σε μια αβλαβή διαφήμιση ρούχων είτε ένα κρυφό μήνυμα υπέρ της λευκής φυλής…

Η δημοσιότητα που δημιουργήθηκε από την αντιπαράθεση οδήγησε σε άνοδο των πωλήσεων της εταιρείας. Δυστυχώς, για την ηθοποιό, αυτό δεν είχε ως αποτέλεσμα μια παρόμοια άνοδο για την επόμενη ταινία της στο box office. Η ίδια η ηθοποιός παρέμεινε σιωπηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, αλλά αργότερα διευκρίνισε ότι «δεν υποστηρίζει τις απόψεις που ορισμένοι επέλεξαν να συνδέσουν με την καμπάνια», προσθέτοντας: «Το έκανα επειδή μου αρέσουν τα τζιν και μου αρέσει η μάρκα».

Η εκδίκηση της Λίλι Άλεν

Ήταν μια γεμάτη χρονιά για τη μουσική. Οι Oasis πραγματοποίησαν τις συναυλίες-επανένωσής τους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και η περιοδεία των Coldplay άφησε δύο θαυμαστές στη Μασαχουσέτη να εύχονται να είχαν μείνει σπίτι.

Εν τω μεταξύ, υπήρξε μια… επιδημία πτώσεων των ποπ σταρ. Ένα γιγαντιαίο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η Μπιγιονσέ στις συναυλίες της έγειρε υπερβολικά, ρίχνοντάς τη, σχεδόν, στο κοινό, ενώ μια γιγαντιαία πεταλούδα στον αέρα στην οποία καθόταν η Κέιτι Πέρι είχε τα… προβλήματά της.

Beyoncé handles floating car malfunction like a pro during her #CowboyCarter show in Houston. pic.twitter.com/1uiku2EoRv — Pop Crave (@PopCrave) June 29, 2025

Αλλά ήταν το «West End Girl», της Λίλι Άλεν, που έγινε το πιο πολυσυζητημένο άλμπουμ της χρονιάς, χάρη στη λεπτομερή περιγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στο διαζύγιό της με τον ηθοποιό του «Stranger Things, Ντέιβιντ Χάρμπουρ. Δείγμα στίχων, σχετικά με τον καθορισμό των όρων μιας ανοιχτής σχέσης: «Είχαμε μια συμφωνία / Να είσαι διακριτικός και να μην είσαι αναιδής / Έπρεπε να υπάρχει πληρωμή / Έπρεπε να είναι με ξένους».

Katy Perry’s butterfly tour prop experienced a dangerous malfunction. pic.twitter.com/8ZqOQq3tFO — Pop Base (@PopBase) July 19, 2025

Adolescence: Μια σειρά αριστούργημα

Η σειρά εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο ηχηρά τηλεοπτικά φαινόμενα του 2025, προκαλώντας παγκόσμια αίσθηση και έντονη συζήτηση γύρω από τα θέματα που πραγματεύεται. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έγινε «viral» στα social media, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία έχει ήδη ανοίξει ο διάλογος για το ενδεχόμενο προβολής της στις σχολικές αίθουσες, ως εργαλείο κοινωνικής και εκπαιδευτικής ευαισθητοποίησης.

Με ωμό ρεαλισμό, αφοπλιστικές ερμηνείες και χωρίς εξωραϊσμούς, η σειρά αποτυπώνει τις εσωτερικές συγκρούσεις, τις επιθυμίες και τις παγίδες της σύγχρονης εφηβείας, σκιαγραφώντας μια νεανική πραγματικότητα γεμάτη αντιφάσεις, πίεση και αναζητήσεις ταυτότητας.

Σοκολάτα Ντουμπάι: Το «viral» γλυκό που ξεπούλησε παγκοσμίως

Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί πολλές διατροφικές τάσεις. Φέτος, το φιστίκι έλαβε -επιτέλους- την προσοχή που του άξιζε, αφού μια γυναίκα με μια πολύ συγκεκριμένη επιθυμία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης του το μετέτρεψε σε φαινόμενο.

Η απολαυστική σοκολάτα με κρεμώδη γέμιση φιστικιού έγινε viral στο TikTok χάρη στη φωτογενή εμφάνιση και τη βελούδινη γεύση της, οδηγώντας σε μια σειρά και σε μια παγκόσμια αύξηση της ζήτησης για φιστίκια.

Η διαφήμιση-παρωδία της Jet2

Μία από τις πιο διασκεδαστικές τάσεις του καλοκαιριού ήταν η διαφήμιση της Jet2. Ξέρετε, αυτή όπου το τραγούδι της Jess Glynne, «Hold My Hand», παίζει πάνω από πλάνα μιας οικογένειας που απολαμβάνει τις διακοπές της, σε μια διαφημιστική καμπάνια που τρέχει από το 1874 περίπου.

Οι χρήστες των κοινωνικών μέσων άρχισαν να την «τρολάρουν», χρησιμοποιώντας τη μουσική και το σλόγκαν σε σκηνές ταξιδιωτικού χάους, όπως τουρίστες σε ξενοδοχεία που πίνουν αλόγιστα, καίγονται από τον ήλιο και τσακώνονται για τις ξαπλώστρες.

Το βίντεο του EsDeeKid με τον Τιμοτέ Σαλαμέ

Όπως θα σας πει ο Banksy, τίποτα δεν τραβάει περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού (και του Τύπου) για το έργο σας από το να κρατάτε μυστική την ταυτότητά σας. Γι’ αυτό και υπήρξαν πολλές εικασίες σχετικά με τον EsDeeKid, έναν ράπερ από το Λίβερπουλ που έγινε διάσημος φέτος, αλλά κρατάει το πρόσωπό του κρυμμένο κάτω από κουκούλα ή μάσκα.

Μερικοί θαυμαστές υποστήριξαν ότι τα μάτια του ράπερ – το μόνο ορατό μέρος του προσώπου του – έμοιαζαν πολύ με αυτά του διάσημου ηθοποιού του Χόλιγουντ, Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος συνέβαλε στη μυστηριώδη ατμόσφαιρα όταν ρωτήθηκε για αυτό σε συνεντεύξεις. Στην επόμενη επίσκεψή του στο Λονδίνο, ο διάσημος ηθοποιός άφησε τα κόκκινα χαλιά για να συναντήσει τον αστέρα της drill μουσικής, καθώς συνεργάστηκαν σε ένα μουσικό βίντεο που γυρίστηκε έξω από ένα κατάστημα αλκοολούχων ποτών στο Finsbury Park.

Η μανία για τα τερατάκια Labubu

Μια μικρή κουκλίτσα-τερατάκι εξελίχθηκε μέσα στο 2025 σε παγκόσμιο φαινόμενο, κατακλύζοντας τα social media και προκαλώντας ακόμη και… καβγάδες ανάμεσα σε συλλέκτες και fans. Χαριτωμένη αλλά ταυτόχρονα ελαφρώς «δαιμονική», με μυτερά αυτιά, μεγάλα μάτια και το χαρακτηριστικό χαμόγελο με τα αιχμηρά δόντια, η φιγούρα αυτή είναι δημιούργημα του σχεδιαστή Kasing Lung από το Χονγκ Κονγκ, ο οποίος την παρουσίασε για πρώτη φορά το 2015 μέσα από τη σειρά παιδικών ιστοριών «The Monsters».

Το τρελό τραγούδι του David Tennant για τα βραβεία Bafta

Ο παρουσιαστής David Tennant άνοιξε τα φετινά Baftas με μια εντυπωσιακή ερμηνεία του «I’m Gonna Be (500 Miles)» των Proclaimers, στην οποία συμμετείχε και μέρος του VIP κοινού.

Ο Tennant ανέφερε τα ονόματα της Selena Gomez και του Hugh Grant καθώς περπατούσε ανάμεσα στο κοινό, αλλά ειλικρινά αυτοί οι δύο τη γλίτωσαν φτηνά σε σύγκριση με ό,τι ακολούθησε. Ο ηθοποιός επέλεξε την Camila Cabello, την Anna Kendrick, τον Colman Domingo, τον James McAvoy και τη Celia Imrie για το «Da da-da!» μετά το ρεφρέν. Οι εκφράσεις των προσώπων τους ήταν ανεκτίμητες. Μερικοί συμμετείχαν με ενθουσιασμό, άλλοι φαινόταν εντελώς μπερδεμένοι και ο Jeff Goldblum φαινόταν να περνάει την καλύτερη βραδιά της ζωής του.

Η κινηματογραφική αποτυχία της Ρέιτσελ Ζέγκλερ

«Η Χιονάτη» έφερε αρκετές αντιδράσεις πριν από την κυκλοφορία της τον Μάρτιο. Η ηθοποιός προκάλεσε αναστάτωση, κριτικάροντας την ταινία, ενώ υπήρξαν αναφορές για ένταση μεταξύ αυτής και της συμπρωταγωνίστριας της, Gal Gadot, λόγω Παλαιστίνης, και η Disney βρέθηκε σε δύσκολη θέση σχετικά με το τι να κάνει με τους επτά νάνους.

Η ταινία απέτυχε. Ωστόσο, η ηθοποιός ακολούθησε τη συμβουλή του Pitbull και μετέτρεψε το αρνητικό σε θετικό, εμφανιζόμενη λίγους μήνες αργότερα στην επιτυχημένη παραγωγή του West End «Evita».

Μια έξυπνη κίνηση που την οδήγησε να εγκαταλείψει τη σκηνή του London Palladium για να ερμηνεύσει το «Don’t Cry For Me Argentina» από το μπαλκόνι του, προσελκύοντας τεράστιο πλήθος έξω από το θέατρο. Περίπου 130.000 άτομα παρακολούθησαν τη Ρέιτσελ Ζέγκλερ από τον δρόμο κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Επιτυχίες (και αποτυχίες) στο streaming

Η Amazon βρήκε τον εαυτό της με μια απροσδόκητη επιτυχία χάρη στην πρώτη σειρά του, «Last One Laughing», ενός ριάλιτι σόου με 10 κωμικούς σε ένα σπίτι που δεν επιτρέπεται να γελάνε ο ένας με τον άλλον. Η πιο «viral» στιγμή ήρθε όταν ο Joe Wilkinson έδινε μια ψεύτικα σοβαρή ομιλία για το RNLI, μόνο για να του πετάξουν μια μπάλα με ροζ μπογιά, χωρίς προφανή λόγο.

Εν τω μεταξύ, η τρίτη σεζόν της σάτιρας για τον πλούτο, «The White Lotus», έγινε μια από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές της χρονιάς και προκάλεσε μια διαμάχη για μια παρωδία στο Saturday Night Live που είχε κοροϊδέψει τα δόντια της Aimee Lou Wood.

Η νομική σειρά της Κιμ Καρντάσιαν, «All’s Fair», ωστόσο, δεν έτυχε τόσο καλής υποδοχής, με ορισμένους κριτικούς να υποστηρίζουν ότι «ίσως είναι η χειρότερη τηλεοπτική σειρά που έχει γυριστεί ποτέ».

Ο Άλαν Καρ μετατρέπεται σε ψυχρό δολοφόνο

Η μεγαλύτερη τηλεοπτική εκπομπή της χρονιάς, ωστόσο, ήταν η θριαμβευτική πρώτη σειρά του «The Celebrity Traitors» και οι πολλές «viral» στιγμές που τη συνόδευσαν.

Το βλέμμα του Tom Daley, το θορυβώδες πεπτικό σύστημα της Celie Imrie, ο πρόωρος φόνος της Paloma Faith, η θεατρικότητα της Kate Garraway, η θεωρία του Joe Marler για το «μεγάλο σκυλί» και η ενθουσιώδης ομιλία αποχώρησης του Jonathan Ross συνέβαλαν όλα σε μια αξέχαστη σειρά. Αλλά ο Άλαν Καρ ήταν η μεγάλη αποκάλυψη.

Η ατελείωτη ομιλία του Έιντριεν Μπρόντι στα Όσκαρ

Το να «σπάσεις» ένα ρεκόρ των Όσκαρ είναι συνήθως κάτι καλό, αλλά ο Έιντριεν Μπρόντι πέτυχε μια αμφιλεγόμενη διάκριση όταν κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού τον Φεβρουάριο.

Καθώς παρέλαβε το βραβείο για τον ρόλο του στην ταινία «The Brutalist», ο ηθοποιός πέταξε την τσίχλα του στη φίλη του πριν προχωρήσει στην ομιλία του, η οποία διήρκεσε 5 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα!

Η ορχήστρα προσπάθησε να τον διακόψει, αλλά εκείνος τους έκανε νόημα να σταματήσουν και συνέχισε ατάραχος την αυτοϊκανοποίησή του. Φημολογείται ότι βρίσκεται ακόμα στη σκηνή του Dolby Theatre.

Η διαστημική πτήση της Blue Origin με πλήθος διασημοτήτων

Η Κέιτι Πέρι και η Γκέιλ Κινγκ ήταν μεταξύ των έξι γυναικών που πραγματοποίησαν μια 11λεπτη πτήση στο διάστημα ως μέρος του ταξιδιού της Blue Origin τον Απρίλιο. Ωστόσο, ορισμένοι σχολιαστές ανέφεραν ότι ήταν «αδιάφορο» από την πλευρά των διασημοτήτων να συμμετέχουν σε ένα τόσο ακριβό ταξίδι σε μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας.

Μαράια Κάρεϊ: «Νομίζω ότι έκανα αρκετά»

Γνωρίζαμε εδώ και καιρό ότι η Μαράια Κάρεϊ προτιμά να ζει με χαλαρούς ρυθμούς, όπως απέδειξε με την όχι και τόσο ενθουσιώδη εμφάνισή της στα VMA τον Σεπτέμβριο. Αλλά σε περίπτωση που υπήρχαν αμφιβολίες, ξεκαθάρισε τα συναισθήματά της για τα διαστημικά ταξίδια σε μια συνέντευξη στο BBC Radio 2.

Όταν ο παρουσιαστής Scott Mills τη ρώτησε για το ταξίδι της Κέιτι Πέρι στο διάστημα τότε αποκαλύφθηκε ότι η είδηση δεν είχε καν φτάσει στα αυτιά της («Πήγε στο διάστημα;»). Ο Mills τότε τη ρώτησε αν θα έκανε η ίδια ένα τέτοιο ταξίδι. Σε μια απάντηση που έγινε «viral», η Μαράια Κάρεϊ απάντησε απλά: «Νομίζω ότι έχω κάνει αρκετά».

Πηγή: skai.gr