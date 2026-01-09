Viral στα social media έχουν γίνει εικόνες που φέρονται να απεικονίζουν Ιρανές γυναίκες να διαμαρτύρονται με έναν ασυνήθιστο αλλά ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο. Συγκεκριμένα, ανάβουν τσιγάρα καίγοντας φωτογραφίες του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μια κίνηση που εκλαμβάνεται διεθνώς ως ευθεία αμφισβήτηση της πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας στο Ιράν.

🇮🇷 Las mujeres de Irán vuelven tendencia fotografiarse prendiendo un cigarrillo con la foto en llamas del líder supremo, Ali Jamenei. pic.twitter.com/ufYLoNaphU January 9, 2026

Αυτός ο τρόπος διαμαρτυρίας έχει αποκτήσει δυναμική σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το X, το Instagram, το Reddit και το Telegram, με τις εικόνες να αναδημοσιεύονται χιλιάδες φορές παγκοσμίως. Μάλιστα, φέρεται ως ένα ισχυρό σύμβολο ανυπακοής.

Το κάψιμο της εικόνας του Ανώτατου Ηγέτη θεωρείται σοβαρό αδίκημα σύμφωνα με την ιρανική νομοθεσία, όπως μεταδίδει το ndtv.com. Συνδυάζοντας αυτή την πράξη με το κάπνισμα, που έχει απαγορευτεί για τις γυναίκες ή έχει γίνει προτροπή να μη το κάνουν, οι διαδηλωτές φαίνεται να δείχνουν ξεκάθαρα την απόρριψή τους, τόσο προς την κρατική εξουσία, όσο και στους αυστηρούς κοινωνικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής επιβολής της χιτζάμπ και των περιορισμών στις προσωπικές ελευθερίες των γυναικών.

Las mujeres iraníes se encienden cigarrillos quemando la foto de Khamenei. Los que ahora callan dirán luego que eran agentes de la CIA, que la Revolución estuvo manipulada. pic.twitter.com/Ewqw0idwWl — SESCOL 🇪🇺🇪🇸🇺🇦🇮🇱 (@SESCOL1) January 8, 2026

Η τάση αυτή έρχεται σε μια εποχή που το Ιράν αντιμετωπίζει αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις. Ο αυξανόμενος πληθωρισμός, η απότομη αποδυνάμωση του νομίσματος και οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων έχουν πυροδοτήσει την οργή του κόσμου και έχουν αναζωπυρώσει τις διαμαρτυρίες σε πόλεις σε όλη τη χώρα. Έχουν επίσης αναφερθεί διαδηλωτές που έκαψαν εικόνες ανώτερων ηγετών και κατέστρεψαν αγάλματα που συνδέονται με την κυβέρνηση.

Αυτή η μορφή διαμαρτυρίας βασίζεται στο κίνημα που ακολούθησε τον θάνατο της Mahsa Amini το 2022 ενώ τελούσε υπό κράτηση. Ενώ οι μεγάλες διαδηλώσεις στους δρόμους έχουν κατασταλεί βίαια, η αντίσταση έχει μετατοπιστεί ολοένα και περισσότερο σε συμβολικές πράξεις που μπορούν να εξαπλωθούν άμεσα στο διαδίκτυο.

Παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης η αυξανόμενη κυκλοφορία αυτών των βίντεο υποδηλώνει ότι η τάση αυτή έχει γίνει ένα παγκόσμιο ψηφιακό φαινόμενο, διατηρώντας την αντίσταση των Ιρανών γυναικών στο διεθνές προσκήνιο.

skai.gr