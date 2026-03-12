Τα Όσκαρ του 2026 φέρνουν μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Ακαδημία αναγνωρίζει τη δουλειά πίσω από μια κινηματογραφική ταινία. Για πρώτη φορά, προστίθεται επίσημα στο πρόγραμμα απονομών μια νέα ανταγωνιστική κατηγορία: το βραβείο για Καλύτερο Casting.

Πρόκειται για την πρώτη νέα κατηγορία που εντάσσεται στα Όσκαρ εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια και σηματοδοτεί μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς επαγγέλματα που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός της τελικής σκηνής της απονομής.

Η απόφαση της Ακαδημίας εγκρίθηκε το 2024 και εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος, με ταινίες που κυκλοφόρησαν το 2025. Στην πράξη, το νέο Όσκαρ αναγνωρίζει τη δουλειά των casting directors, των ανθρώπων δηλαδή που είναι υπεύθυνοι για τη σύνθεση του καστ μιας ταινίας: από την επιλογή των πρωταγωνιστών μέχρι τους δευτερεύοντες ρόλους, τη χημεία μεταξύ των ηθοποιών και τη συνολική ισορροπία του συνόλου.

Μέχρι σήμερα, το casting αποτελούσε έναν από τους πιο καθοριστικούς αλλά λιγότερο ορατούς παράγοντες επιτυχίας μιας ταινίας. Η επιλογή των σωστών προσώπων για τους σωστούς ρόλους μπορεί να καθορίσει τον τόνο, την αξιοπιστία και, τελικά, τη δυναμική ενός έργου, χωρίς όμως να υπάρχει ξεχωριστή θεσμική αναγνώριση γι’ αυτή τη διαδικασία. Η νέα κατηγορία έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, αποδίδοντας εύσημα όχι σε μεμονωμένες ερμηνείες, αλλά στη συνολική αρχιτεκτονική του καστ.

Η κατηγορία δεν αφορά κάποιο είδος «βραβείου συνόλου», ούτε λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα βραβεία ερμηνείας. Αντιθέτως, εστιάζει στη δημιουργική και οργανωτική δουλειά του casting director, ο οποίος καλείται να συνδυάσει καλλιτεχνικά κριτήρια, απαιτήσεις σεναρίου, διαθεσιμότητες και, συχνά, ρίσκα με νέα ή μη αναμενόμενα πρόσωπα.

Στην πρώτη χρονιά παρουσίας της κατηγορίας, πέντε casting directors διεκδικούν το βραβείο, αντιπροσωπεύοντας πέντε από τις ταινίες που είναι επίσης υποψήφιες για τα Καλύτερα Βραβεία της χρονιάς:

Hamnet — Νίνα Γκολντ

Marty Supreme — Τζένιφερ Βεντίτι

One Battle After Another — Κασάντρα Κουκουκούντις

The Secret Agent — Γκάμπριελ Ντομίνγκες

Sinners — Φρανσίν Μάισλερ

Αυτή η πεντάδα αντιπροσωπεύει ταινίες που έχουν επίσης βαθιές υποψηφιότητες σε άλλες σημαντικές κατηγορίες, όπως «Καλύτερη Ταινία» και «Α’/Β’ Ρόλος», υπογραμμίζοντας τη στενή σχέση ανάμεσα στη διαδικασία του casting και την τελική κινηματογραφική ποιότητα.

