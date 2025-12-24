“We deliver what we promise”

Από την ημέρα ίδρυσής της, η Cyfield δεν λειτούργησε ως μια ακόμα εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής ακινήτων. Αντιθέτως, επέλεξε απόλυτα συνειδητά να χαράξει τη δική της πορεία. Μια πορεία που την οδήγησε να εξελιχθεί σε έναν πολυδιάστατο όμιλο δεκάδων εταιρειών και εκατοντάδων εργαζομένων, με ισχυρή παρουσία στην Κύπρο και το εξωτερικό σε όλους τους τομείς της κατασκευαστικής βιομηχανίας, αλλά και της ενέργειας.

Δημιουργώντας τις εξελίξεις

Μια εταιρεία δεν ξεχωρίζει μόνο για το δυναμικό της εκτόπισμα στην αγορά. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στη φιλοσοφία και τους ανθρώπους της. Η Cyfiled, από την πρώτη στιγμή, έχτισε πάνω σε αυτά θεμέλια. Βλέποντας ευκαιρίες εκεί που άλλοι έβλεπαν εμπόδια, κατάφερε τις φιλοδοξίες της να τις μετατρέψει σε έργα που διαμορφώνουν το σύγχρονο προφίλ της χώρας και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Αυτή η στάση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του εταιρικού της DNA. Ενός πρωτοποριακού DNA, που συνεχώς ανανεώνεται, εξελίσσεται και «διαχέεται» σε κάθε πτυχή του Ομίλου για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, με την επόμενη γενιά στελεχών να δίνει συνέχεια σε αυτή τη μακροχρόνια ιστορία. Οι εκτελεστικοί διευθυντές, Γιώργος Χρυσοχός, Δέσποινα Χρυσοχού και Έφη Χρυσοχού, αντιπροσωπεύουν το όραμα για το αύριο, έχοντας ως διαχρονική «πυξίδα» την καινοτομία, την εξέλιξη και τη βιωσιμότητα.

Η πρωτοπορία αποτελεί έναν φυσικό τρόπο λειτουργίας

Από το 1990 που ο Κυριάκος Χρυσοχός ίδρυσε τη Cyfield, άλλαξαν πολλά μέχρι σήμερα. Καταρχάς, η ίδια η Κύπρος βρέθηκε σε μια περίοδο μετασχηματισμού, οι ανάγκες σταδιακά διαφοροποιήθηκαν, οι πόλεις εκσυγχρονίστηκαν και πολίτες απέκτησαν αυξημένες απαιτήσεις.

Το όραμα όμως του Ομίλου παραμένει αναλλοίωτο στον χρόνο: Να καθορίζει τις εξελίξεις και όχι να τις ακολουθεί. Με δικές του μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφάλτου, λατομεία, προκατασκευασμένα στοιχεία και εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς επίσης άρτια καταρτισμένες τεχνικές ομάδες, κατόρθωσε να διαμορφώσει ένα μοναδικό επιχειρησιακό μοντέλο. Ένα μοντέλο που διασφαλίζει τα πιο υψηλά πρότυπα κατασκευής, είτε αφορά οικοδομικά είτε τεχνικά έργα. Ένα πλεονέκτημα που αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία δομήθηκε η αξιοπιστία της Cyfield.

Μια αξιοπιστία που ενισχύεται ακόμα περισσότερο, καθώς όλα τα οικιστικά έργα της εταιρείας ολοκληρώνονται εντός χρονοδιαγράμματος, με εξασφαλισμένους τίτλους ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, η άριστη γνώση της σε ό,τι αφορά την αγορά ακινήτων, τις νομοθεσίες και τα ρυθμιστικά πλαίσια, σε συνδυασμό με τις άμεσες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες που δεν σταματούν με την πώληση, ενισχύουν με κάθε τρόπο το βασικό motto της: “We deliver what we promise”.

Έργα με ουσιαστικό αντίκτυπο

Αυτός ο πρωτοποριακός «χαρακτήρας» του Ομίλου αποτυπώνεται σε κάθε έργο του. Έργα που χαρακτηρίζονται από ενεργειακά και περιβαλλοντικά πρότυπα, και έχουν ανοίξει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Η Cyfield υλοποίησε το 360, την πρώτη πολυώροφη ανάπτυξη στη Λευκωσία όταν ακόμα η Κύπρος έκανε δειλή στροφή προς τα ψηλά κτήρια. Eπενδύοντας σε νέα υλικά, νέες τεχνικές και νέες τεχνολογίες, κατόρθωσε να έχει στο πολυσύνθετο πορτοφόλιό της τα τέσσερα ψηλότερα κτήρια της πρωτεύουσας, τα οποία αναβάθμισαν την εικόνα και τη λειτουργικότητα της πόλης, επαναπροσδιορίζοντας τα δεδομένα στην αγορά ακινήτων.

Η Cyfield, όμως, δεν σταματά εδώ, αλλά υλοποιεί στρατηγικής σημασίας υποδομές που ενώνουν τις κοινότητες, ενισχύουν την ασφάλεια και εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα. Ανάμεσά τους, η ανάπλαση του Παλαιού ΓΣΠ, ο Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ο Δρόμος Λεμεσού-Σαϊττά και το Παγκύπριο Κέντρο Αίματος.

Κάθε φορά που η Cyfield τολμά, θέτει τον πήχη ακόμα πιο υψηλά. Επιβεβαιώνοντας ότι έχει ως κύριο μέλημα την ανάπτυξη υποδομών που συντείνουν στη μακροπρόθεσμη ευημερία της κοινωνίας, επεκτάθηκε και στον τομέα της ενέργειας μέσω της Power Energy Cyprus Ltd (PEC).

Η πολυαναμενόμενη λειτουργία του με- γαλύτερου ιδιωτικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο μέσα στο 2026, θα συμβάλλει καθοριστικά στην επάρκεια ηλεκτρισμού της χώρας, προσφέροντας φθηνότερη και πιο αποδοτική ηλεκτρική ενέργεια στους καταναλωτές.

Η πετυχημένη πορεία της όμως, δεν περιορίζεται μόνο εντός συνόρων. Από το 1996, 6 μόλις χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Cyfield επεκτάθηκε στην Ελλάδα, στην οποία για 30 σχεδόν χρόνια έχει μια σταθερά ανοδική πορεία. Η εξωστρέφεια όμως του Ομίλου δεν σταματά στην Ελλάδα: μόλις πρόσφατα προχώρησε με επέκταση των δραστηριοτήτων της, με ανάπτυξη έργων στο Brooklyn της Νέας Υόρκης και το Hammersmith του Λονδίνου, ενισχύοντας την παρουσία του κυπριακού επιχειρείν στο εξωτερικό.

Χτίζοντας τους επαγγελματίες του αύριο

Για τη Cyfield το ανθρώπινο δυναμικό δεν είναι απλώς ένας ακόμα πόρος – είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε επιτυχία. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους μοιράζεται μια κοινή αξία: η ποιότητα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση και η εξέλιξη δεν σταματά ποτέ.

Η Cyfield, άλλωστε, δεν προσφέρει απλώς μια δουλειά – προσφέρει μια πλατφόρμα για επαγγελματική ανέλιξη και εξέλιξη. Με ένα ασυναγώνιστο εύρος έργων, μια δυναμική κουλτούρα ανάπτυξης και μια ισχυρή δέσμευση στους ανθρώπους της, ο Όμιλος συνεχίζει να χτίζει το μέλλον της Κύπρου και να δημιουργεί ευκαιρίες για όσους θέλουν να γίνουν μέρος αυτού του οράματος. Διότι στη Cyfield δεν χτίζουν απλώς κτίρια – χτίζουν τους επαγγελματίες του αύριο, καριέρες και μια κληρονομιά που αντέχει στον χρόνο.

Καινοτομία μέσα από υπευθυνότητα

Η πρωτοπορία για τη Cyfield δεν έχει να κάνει τόσο με το μέγεθος και τον αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό ενός έργου, αλλά με το πώς αυτό επηρεάζει την ίδια την κοινωνία. Γι’ αυτό, από νωρίς χάραξε μια «πράσινη» πορεία, προτού ακόμα η βιωσιμότητα γίνει μια επιτακτική ανάγκη της εποχής.

Γιατί για τη Cyfield σημασία δεν έχει μόνο να χτίζει κτήρια, αλλά μέσα από αυτά να εμπνέει εμπιστοσύνη και να παρέχει προοπτική για ένα καλύτερο αύριο. Και στην τελική, αυτό είναι που την κάνει να ξεχωρίζει. Η προσήλωσή της στη διαρκή πρόοδο και όχι η στιγμιαία επιτυχία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λεωφόρος Λεμεσού 132, 22427230,

www.cyfieldgroup.com