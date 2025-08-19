Ο Όμιλος SK προχώρησε στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ΕΛΒΟ, καθιστάμενος ο μοναδικός ιδιοκτήτης της. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την πλήρη ενσωμάτωση της εταιρείας στον όμιλο, ο οποίος διαθέτει ισχυρή παρουσία στον τομέα της καινοτομίας, της άμυνας και των βιομηχανικών επενδύσεων.

Ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας

Η ΕΛΒΟ αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων ειδικού σκοπού στην Ελλάδα, με μακρά παράδοση στον αμυντικό τομέα. Ο Όμιλος SK δηλώνει ότι η εξαγορά υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για στήριξη της εγχώριας παραγωγής, ενίσχυση των εξαγωγών και μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα.

Με βάση την εμπειρία του στην αναδιοργάνωση ιδιωτικοποιημένων εργοστασίων, ο Όμιλος SK στοχεύει να αναδείξει την ΕΛΒΟ σε κορυφαίο κέντρο παραγωγής και εξαγωγών στρατιωτικών και εμπορικών οχημάτων στην Ευρώπη, αποτελώντας παράλληλα την πρώτη επιχειρησιακή του βάση στην ήπειρο.

Η παράδοση της ΕΛΒΟ

Η εταιρεία είναι γνωστή για την παραγωγή εμβληματικών οχημάτων όπως τα τεθωρακισμένα Leonidas, τα τζιπ Mercedes-Benz G-Class που χρησιμοποιούνται από τον Ελληνικό Στρατό, καθώς και τα φορτηγά Steyr και τα λεωφορεία ειδικού σκοπού για την πολιτική προστασία και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στρατηγικής σημασίας παραμένει και η γραμμή παραγωγής και συναρμολόγησης αρμάτων Leopard 2 HEL, δεδομένου του μεγάλου στόλου που διαθέτει η Ελλάδα.

Η τοποθέτηση της διοίκησης

«Η απόκτηση της πλήρους ιδιοκτησίας της ΕΛΒΟ αποτελεί σημαντικό ορόσημο στα στρατηγικά μας σχέδια ανάπτυξης και εμβαθύνει τους δεσμούς μας με την Ελλάδα», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου SK, Ronen Hamudot. Όπως πρόσθεσε, ο στόχος είναι η μετατροπή της ΕΛΒΟ σε διεθνές κέντρο παραγωγής και εξαγωγών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ελληνική αμυντική βιομηχανία και την παρουσία του Ομίλου στην Ευρώπη.