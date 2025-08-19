Ο Όμιλος SK προχώρησε στην απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ΕΛΒΟ, καθιστάμενος ο μοναδικός ιδιοκτήτης της. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την πλήρη ενσωμάτωση της εταιρείας στον όμιλο, ο οποίος διαθέτει ισχυρή παρουσία στον τομέα της καινοτομίας, της άμυνας και των βιομηχανικών επενδύσεων.
Ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας
Η ΕΛΒΟ αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων ειδικού σκοπού στην Ελλάδα, με μακρά παράδοση στον αμυντικό τομέα. Ο Όμιλος SK δηλώνει ότι η εξαγορά υπογραμμίζει τη δέσμευσή του για στήριξη της εγχώριας παραγωγής, ενίσχυση των εξαγωγών και μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα.
Με βάση την εμπειρία του στην αναδιοργάνωση ιδιωτικοποιημένων εργοστασίων, ο Όμιλος SK στοχεύει να αναδείξει την ΕΛΒΟ σε κορυφαίο κέντρο παραγωγής και εξαγωγών στρατιωτικών και εμπορικών οχημάτων στην Ευρώπη, αποτελώντας παράλληλα την πρώτη επιχειρησιακή του βάση στην ήπειρο.
Η παράδοση της ΕΛΒΟ
Η εταιρεία είναι γνωστή για την παραγωγή εμβληματικών οχημάτων όπως τα τεθωρακισμένα Leonidas, τα τζιπ Mercedes-Benz G-Class που χρησιμοποιούνται από τον Ελληνικό Στρατό, καθώς και τα φορτηγά Steyr και τα λεωφορεία ειδικού σκοπού για την πολιτική προστασία και τις δημόσιες υπηρεσίες.
Στρατηγικής σημασίας παραμένει και η γραμμή παραγωγής και συναρμολόγησης αρμάτων Leopard 2 HEL, δεδομένου του μεγάλου στόλου που διαθέτει η Ελλάδα.