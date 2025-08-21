Οι Ρουμάνοι δισεκατομμυριούχοι Dragoş και Adrian Pavăl, ιδιοκτήτες της Dedeman, απέκτησαν στις 16 Ιουλίου 2025 την Praktiker, σηματοδοτώντας την είσοδό τους στην ελληνική αγορά. Η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Praktiker για το 2024 στο ΓΕΜΗ αποκαλύπτει την πλήρη εικόνα της αλυσίδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών 186,2 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 0,7% σε σχέση με το 2023 (187,5 εκατ. ευρώ). Τα EBITDA βελτιώθηκαν κατά 24,2%, φτάνοντας τα 2,79 εκατ. ευρώ, ωστόσο σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας η Praktiker εμφάνισε ζημιές 1,76 εκατ. ευρώ έναντι 1,40 εκατ. ευρώ το 2023. Η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους (1,62 εκατ. ευρώ) αποδίδεται σε επενδύσεις για ανακαίνιση καταστημάτων και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Χρηματοοικονομική εικόνα

Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα 2,99 εκατ. ευρώ (από 4,75 εκατ. ευρώ το 2023), ενώ οι υποχρεώσεις ανήλθαν σε 70,8 εκατ. ευρώ, με δείκτη ιδίων προς υποχρεώσεις στο 4,2%. Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ανήλθε σε 11,6 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να στηρίζεται σε βραχυπρόθεσμα δάνεια άνω των 30 εκατ. ευρώ έως τον Ιούνιο 2026.

Το δίκτυο καταστημάτων

Η Praktiker λειτουργεί 17 καταστήματα στην Ελλάδα με 1.200 εργαζόμενους. Το 2024 ανακαινίστηκαν επτά καταστήματα (Ελληνικό, Αγία Βαρβάρα, Μάνδρα, Καλαμάτα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη) και για το 2025 προγραμματίζονται ακόμη τέσσερα. Παράλληλα, υπεγράφη προσύμφωνο με την Eurobank για την αγορά οκτώ ιδιόκτητων καταστημάτων σε στρατηγικές τοποθεσίες (Ελληνικό, Ταύρος, Αγία Βαρβάρα, Μεταμόρφωση, Μάνδρα, Πάτρα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη).

Στρατηγική ανάπτυξης

Η διοίκηση υπό τον CEO Χρήστο Λαμπρόπουλο θέτει ως άξονες ανάπτυξης:

Ενίσχυση φυσικών καταστημάτων και e-commerce

και Διεύρυνση προϊόντων και υπηρεσιών για ιδιώτες και επαγγελματίες

Εδραίωση του brand Praktiker ως one-stop-shop

Προώθηση βιωσιμότητας και συμπερίληψης

Οι Pavăl σχεδιάζουν επέκταση στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, διατηρώντας την επωνυμία Praktiker για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Η αυτοκρατορία Dedeman

Οι Pavăl ξεκίνησαν το 1992 με μικρό κατάστημα στο Bacău και δημιούργησαν την Dedeman, κορυφαία δύναμη DIY στη Ρουμανία. Σήμερα διαθέτει 64 καταστήματα, 5 logistics centers, 13.500 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών 2,6 δισ. ευρώ (2024). Η περιουσία τους ξεπερνά τα 3,4 δισ. δολάρια συνολικά, κατατάσσοντάς τους στους ισχυρότερους επιχειρηματίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Capital.gr/Forbes