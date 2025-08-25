Σε συνεχή λειτουργία εισήλθε η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών αποδοχής συστήματος (SAT) από τον Ανάδοχο, σε συνεργασία με την Ariadne Interconnection και τον ΑΔΜΗΕ.

Η διασύνδεση θα παραμείνει σε δοκιμαστική, αλλά συνεχή λειτουργία για τους επόμενους δύο μήνες και ακολούθως θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία, αποτελώντας το μεγαλύτερο και πιο σύνθετο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει κατασκευαστεί στη χώρα.

Το τελευταίο τρίμηνο ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δοκιμές μεταφοράς φορτίων ηλεκτρικής ενέργειας από και προς την Κρήτη σε διάφορα σενάρια, καθώς και οι έλεγχοι της μέγιστης μεταφορικής ικανότητας κάθε πόλου, οι οποίοι επιβεβαίωσαν τη δυνατότητα για αμφίδρομη ροή ενέργειας σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας.

Το έργο αναμένεται να διασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων της Κρήτης και να οδηγήσει σταδιακά στη διακοπή λειτουργίας των ρυπογόνων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής του νησιού. Με την ασφαλή τροφοδότηση των καταναλωτών, τα ηλεκτρικά μεγέθη της Κρήτης θα ενσωματωθούν πλήρως στο μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού του ηπειρωτικού συστήματος, τερματίζοντας το υβριδικό μοντέλο που ίσχυε από το 2021.

Η διασύνδεση Κρήτης – Αττικής υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021–2027, με συνολική συμβολή 535,5 εκατ. ευρώ.