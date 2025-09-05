Η Ελλάδα σχεδιάζει να αντλήσει από τις αγορές 8 έως 9 δισ. ευρώ το 2026 και παράλληλα να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5,3 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο του 2010 τον ερχόμενο Δεκέμβριο, σύμφωνα με δύο κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί τη σταδιακή έξοδο της χώρας από την περίοδο δημοσιονομικής κρίσης 2009-2018, όταν χρειάστηκε περίπου 280 δισ. ευρώ σε δάνεια στήριξης για να αποφύγει την έξοδο από την Ευρωζώνη.

Στόχος η μείωση του χρέους

«Θέλουμε να μειώσουμε το χρέος μας ταχύτερα και θα χρησιμοποιήσουμε μέρος από τα ταμειακά διαθέσιμα», δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος. Το δημόσιο χρέος έχει μειωθεί κατά 50 ποσοστιαίες μονάδες από το 2020, φτάνοντας στο 153,6% του ΑΕΠ το 2024, με περαιτέρω αποκλιμάκωση εντός του 2025.

Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου προβλέπει την πλήρη εξόφληση των δανείων του πρώτου μνημονίου έως το 2031, μια δεκαετία νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Ισχυρή ανάπτυξη

Η ελληνική οικονομία, με βασικό μοχλό τον τουρισμό, πλησιάζει στα προ κρίσης επίπεδα. Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,3% το 2025 από 2,2% το 2024, υπερδιπλάσια του μέσου όρου της ευρωζώνης. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται στο 2,4% του ΑΕΠ.

Το κόστος δανεισμού της Ελλάδας παραμένει χαμηλότερο από της Ιταλίας, μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε περίπου 40 δισ. ευρώ, επαρκή για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών για τουλάχιστον τρία χρόνια.

