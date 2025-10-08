Η Olympia Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε., αποκτώντας πλέον τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2025, με την απόκτηση συνολικά 369.358 κοινών ονομαστικών μετοχών έναντι €2,18 ανά μετοχή, μέσω του μηχανισμού squeeze-out. Με τον τρόπο αυτό συγκεντρώθηκε το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, σε συνεργασία με την οικογένεια Λαζαρίδη, που διατηρούσε ήδη συμμετοχή.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ορόσημο για την ελληνική οινοποιητική βιομηχανία, καθώς το Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη είναι γνωστό για την παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας και διαθέτει ισχυρή παρουσία τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Η ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2025, με την Olympia Group να επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ότι η νέα φάση θα περιλαμβάνει στρατηγικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της εξωστρέφειας του Κτήματος.