Μετά από 19 χρόνια, το Final-4 της EuroLeague επιστρέφει στην Αθήνα το 2026, φέρνοντας μαζί του όχι μόνο τη λάμψη του κορυφαίου ευρωπαϊκού μπασκετικού θεσμού, αλλά και σημαντικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία και τον τουρισμό. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο ανακαινισμένο ΟΑΚΑ, που μετονομάστηκε σε Telekom Center Arena, χωρητικότητας άνω των 18.000 θεατών.

Οικονομικός αντίκτυπος και οφέλη για την πόλη

Η ελληνική πρόταση εκτιμάται ότι ανήλθε σε 9 εκατ. ευρώ για τα δικαιώματα φιλοξενίας και τη διοργάνωση. Ο ακριβής οικονομικός αντίκτυπος εξαρτάται από τη συμφωνία με τη EuroLeague, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις η Λίγκα διατηρεί τα έσοδα των εισιτηρίων, ενώ σε άλλες η διοργανώτρια πόλη έχει μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή μέσω χορηγιών και εμπορικών συμφωνιών.

Η Local Organizing Committee (LOC) βρίσκεται στο στάδιο σύστασης, αναλαμβάνοντας ζητήματα όπως branding, χορηγικά, εισιτήρια και διοικητικό συντονισμό. Η Αθήνα αναμένεται να αποκομίσει διεθνή προβολή και απτά οικονομικά οφέλη, ενισχύοντας τη θέση της ως ευρωπαϊκό κέντρο αθλητικών διοργανώσεων.

Εισιτήρια και τιμολόγηση

Οι τιμές εισιτηρίων δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Πηγές της EuroLeague αναφέρουν ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, με στόχο η πώληση να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Για σύγκριση, στο Αμπού Ντάμπι οι τιμές ξεκινούσαν από 300–400 ευρώ για απλές θέσεις και έφταναν τα 3.800 ευρώ για VIP πακέτα.

Το οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης

Η EuroLeague εκτιμά ότι το Final-4 της Αθήνας θα συνεχίσει την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών. Ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος των διοργανώσεων αυξήθηκε από €68 εκατ. το 2022 στο Βελιγράδι, σε €154,3 εκατ. το 2025 στο Αμπού Ντάμπι. Η Λίγκα προβλέπει ότι και η αθηναϊκή διοργάνωση θα ξεπεράσει τα προηγούμενα ρεκόρ σε οικονομία, ΜΜΕ, κοινωνικά δίκτυα και περιβαλλοντική επίδραση.

Ο τουρισμός και οι επιπτώσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο

Ο Ευγένιος Βασιλικός, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού, επισημαίνει ότι διεθνή αθλητικά γεγονότα ενισχύουν την προβολή της πόλης. Όπως λέει, το Final-4 «συμπίπτει με την υψηλή τουριστική περίοδο» και δεν αναμένεται να αυξήσει θεαματικά τη ζήτηση, καθώς η πόλη βρίσκεται ήδη σε πληρότητα.

Ωστόσο, η παρουσία ξένων δημοσιογράφων και φιλάθλων θα ενισχύσει τη διεθνή εικόνα της Αθήνας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κατά πόσο οι επισκέπτες θα παρατείνουν τη διαμονή τους, κάτι που θα ωφελήσει περαιτέρω τον τουρισμό.

Διεθνής προβολή και στρατηγική σημασία

Η AEGEAN Airlines χαιρετίζει την επιστροφή του Final-4 στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για «ευκαιρία διεθνούς προβολής» και «ενίσχυση της ελκυστικής εικόνας της χώρας». Όπως τονίζει η εταιρεία, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να φιλοξενεί με επιτυχία μεγάλες διοργανώσεις, χάρη στη φιλοξενία των πολιτών και στη μακρά παράδοσή της στον αθλητισμό.

Η εταιρεία θεωρεί ότι η διοργάνωση συνάδει με τη στρατηγική της για την προώθηση της Ελλάδας ως προορισμού αθλητικού τουρισμού και ενισχύει το brand της χώρας διεθνώς.

Προοπτικές για την ελληνική οικονομία

Αν και ο τελικός οικονομικός απολογισμός θα γίνει μετά τη διοργάνωση, η Αθήνα έχει μπροστά της μια μεγάλη ευκαιρία: να ενισχύσει τη θέση της ως ευρωπαϊκός προορισμός αθλητικού τουρισμού, προσελκύοντας νέες επενδύσεις και τουρίστες υψηλής δαπάνης, συμβάλλοντας στην ευρύτερη ανάπτυξη της πόλης και της χώρας.

