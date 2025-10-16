Της Ελευθερίας Πιπεροπούλου

Δύο Έλληνες επιστήμονες με έδρα τη Γενεύη, οι Πάνος και Τρύφωνας Αντωνακάκης, φιλοδοξούν να κάνουν τη μαγνητική τομογραφία προσιτή σε όλους, ανεξαρτήτως τοποθεσίας ή υποδομών. Μέσω της εταιρείας τους Multiwave Technologies, που ίδρυσαν το 2015, αναπτύσσουν έναν φορητό μαγνητικό τομογράφο χαμηλού κόστους, ικανό να λειτουργεί τόσο σε νοσοκομεία όσο και σε απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά χωρίς ιατρικό εξοπλισμό.

Από το ακροβατικό σκι στην ιατρική καινοτομία

Η ιδέα γεννήθηκε ύστερα από μια πτώση του Τρύφωνα Αντωνακάκη, τότε αθλητή της Εθνικής Ομάδας Ακροβατικού Σκι, που ανέδειξε τη δυσκολία πρόσβασης σε διαγνωστικά μέσα σε απομονωμένες περιοχές. Η εμπειρία αυτή έγινε αφετηρία για τη δημιουργία της Multiwave.

Οι δύο αδελφοί, με σπουδές στο McGill University και ερευνητική εμπειρία στο EPFL, το Imperial College London και το CERN, εγκατέλειψαν τις καριέρες τους στον χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό τομέα για να στραφούν στην ιατρική τεχνολογία.

Αρχικά, η Multiwave ασχολήθηκε με λογισμικό σχεδιασμού μεταϋλικών (metamaterials), όμως η έρευνά της εξελίχθηκε ραγδαία προς τον τομέα της απεικόνισης και διάγνωσης. Μέσα από συνεργασίες με το CNRS στη Γαλλία και το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Leiden, ανέπτυξε τον πρώτο φορητό μαγνητικό τομογράφο βάρους μόλις 240 κιλών — σε σύγκριση με τα 5 έως 15 τόνους των συμβατικών μηχανημάτων.

«Δημιουργήσαμε ένα μηχάνημα που πηγαίνει στον ασθενή, όχι το αντίθετο», λέει ο Πάνος Αντωνακάκης.

Εφαρμογές, φορητότητα και νέα εποχή στη διάγνωση

Η νέα τεχνολογία επιτρέπει εξετάσεις σε απομονωμένες περιοχές, σε χώρους εκτάκτων αναγκών ή σε κλινικές πρόληψης, χωρίς ανάγκη εξειδικευμένων υποδομών.

Η Multiwave επικεντρώνεται αρχικά στη διάγνωση του εγκεφάλου, αλλά ήδη σχεδιάζει μοντέλα για άκρα, γόνατα, χέρια, μαστό και μελλοντικά για ολόσωμη απεικόνιση.

«Το όραμά μας είναι να φέρουμε την απεικόνιση πιο κοντά στους ανθρώπους, όπου κι αν βρίσκονται», υπογραμμίζει ο συνιδρυτής.

Χρηματοδότηση 28 εκατ. δολαρίων και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Μέχρι σήμερα, η Multiwave έχει εξασφαλίσει 28 εκατομμύρια δολάρια — τα μισά από ιδιώτες επενδυτές και τα υπόλοιπα από ευρωπαϊκά και γαλλικά ερευνητικά προγράμματα.

Το πλεονέκτημά της, σύμφωνα με τους ιδρυτές, είναι η φορητότητα και η ενεργειακή αποδοτικότητα: το μηχάνημα λειτουργεί με απλή παροχή ρεύματος και είναι τρεις φορές ελαφρύτερο από τα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Η εταιρεία στοχεύει αρχικά στις κλινικές longevity στις ΗΠΑ, που παρέχουν προληπτικούς ελέγχους σε υγιή άτομα, ενώ σε δεύτερο στάδιο προγραμματίζει επέκταση σε νοσοκομεία και απομονωμένες κοινότητες.

Πρώτος στόχος: πιστοποίηση από FDA

Η Multiwave βρίσκεται στη διαδικασία λήψης πιστοποίησης FDA στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να επιταχύνει την εμπορική της είσοδο. Η εταιρεία διατηρεί έδρα στη Γενεύη, θυγατρική στη Μασσαλία και πρόσφατα νέα βάση στο Λόουελ της Μασαχουσέτης, όπου θα λειτουργεί η γραμμή συναρμολόγησης.

Η ευρωπαϊκή έγκριση CE Marking θα ακολουθήσει, ανοίγοντας την αγορά της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

Σχέδια για Ελλάδα και επόμενη γενιά δεδομένων

Οι ιδρυτές είχαν εξετάσει τη δημιουργία μονάδας παραγωγής στην Ελλάδα, αλλά το σχέδιο δεν προχώρησε λόγω κεφαλαιακών περιορισμών. Ωστόσο, δεν αποκλείουν μελλοντική επιστροφή.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων εγκεφάλων από υγιή άτομα, πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε την πρώτη βιβλιοθήκη υγιών εγκεφάλων, που θα αξιοποιείται για έρευνα, πρόληψη και φαρμακευτικές μελέτες», εξηγεί ο Πάνος Αντωνακάκης.

Forbes/Capital,gr