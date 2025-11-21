Η Diffraqtion του Έλληνα startupper Γιοχάνες–Γιάννη Γαλατσάνου αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού «Slush 100» στο Slush 2025 στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ καινοτομίας παγκοσμίως. Η εταιρεία εξασφάλισε επένδυση 1 εκατ. ευρώ με αντάλλαγμα μετοχικό κεφάλαιο από τα επενδυτικά σχήματα General Catalyst και Cherry Ventures.

Από περισσότερες από 1.000 αιτήσεις, η Diffraqtion προκρίθηκε διαδοχικά στη φάση των 50, των 20 και στη συνέχεια των τριών φιναλίστ, κατακτώντας τελικά την πρώτη θέση στον διαγωνισμό Slush 100. Μιλώντας στο Capital.gr και το Forbes Greece, ο Έλληνας ιδρυτής αναφέρθηκε στην πορεία του, στην τεχνολογία της Diffraqtion και στις επαφές που έχει ήδη ξεκινήσει με την Ελλάδα για εφαρμογές στον τομέα της άμυνας.

Η Diffraqtion αποτελεί spin-off από το MIT και βασίζεται σε τεχνολογία κβαντικής κάμερας ικανής να «βλέπει» έως και 20 φορές περισσότερη πληροφορία από μια συμβατική κάμερα, επεξεργαζόμενη τα δεδομένα έως και χίλιες φορές ταχύτερα από έναν συνηθισμένο επεξεργαστή. Η εταιρεία είχε ήδη αντλήσει στο παρελθόν 1,5 εκατ. δολάρια από τη DARPA (Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων Άμυνας των ΗΠΑ) και 2,5 εκατ. δολάρια από αμερικανικά venture capital funds.

Η τεχνολογία της Diffraqtion

Η λήψη εικόνων με συμβατικές κάμερες οδηγεί σε απώλεια περίπου του 95% της πληροφορίας των φωτονίων, με αποτέλεσμα οι σημερινοί δορυφόροι και οι μηχανές απεικόνισης να υποφέρουν από χαμηλή ανάλυση, περιοριζόμενοι από το φυσικό όριο περίθλασης.

Η τεχνολογία της Diffraqtion αξιοποιεί κβαντικές καινοτομίες που αναπτύχθηκαν για τη NASA με στόχο την ανακάλυψη ζωής σε άλλους πλανήτες. Οι κβαντικές κάμερες της εταιρείας είναι οι πρώτες που υπερβαίνουν αυτό το όριο, «βλέποντας» 20 φορές πιο μακριά από οποιαδήποτε γνωστή κάμερα στην ανθρωπότητα.

Η τεχνολογία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη DARPA και τη NASA για εφαρμογές υψηλής ακρίβειας στην παρακολούθηση διαστημικών αντικειμένων (space situational awareness).

Όπως εξηγεί ο Γιάννης Γαλατσάνος, Co-Founder και CEO της Diffraqtion, η πατενταρισμένη τεχνολογία τοποθετείται σε δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, περίπου 500 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, με στόχο να συμβάλει σε τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια και η ανίχνευση πυρκαγιών από το διάστημα.

Η start-up ιδρύθηκε στα τέλη του 2024 από τον κ. Γαλατσάνο, τον καθηγητή του στο University of Maryland και στο MIT Saikat Guha, και την Christine Wang, κάτοχο διδακτορικού από το Harvard με πολυετή εμπειρία στον χώρο. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Βοστόνη.

Από τη Γερμανία και την Κρήτη στη Βοστόνη

Ο Γιάννης Γαλατσάνος είναι απόφοιτος του MIT και της Οξφόρδης στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της κβαντικής τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας και διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών AI, έχοντας διατελέσει Executive Director στη Novartis.

Όπως αναφέρει, γεννήθηκε στη Γερμανία, αλλά μεγάλωσε στην Ελλάδα, αρχικά στην Αθήνα και στη συνέχεια στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Αποφοίτησε από ελληνικό σχολείο, έδωσε πανελλαδικές εξετάσεις και το 2006 επέστρεψε στη Γερμανία για να συνεχίσει τις σπουδές του. Η μητέρα του είναι Γερμανίδα, ο πατέρας του Έλληνας, και η οικογένειά του ζει μόνιμα στην Κρήτη, την οποία επισκέπτεται συχνά. Τα τελευταία χρόνια κατοικεί στη Βοστόνη.

Επαφές με την ελληνική κυβέρνηση και μήνυμα στους επιχειρηματίες

Παρά το περιορισμένο μέχρι σήμερα αποτύπωμα της Diffraqtion στην Ελλάδα, μέσω της Endeavor Greece έχουν ήδη ξεκινήσει νέες επαφές με την ελληνική κυβέρνηση σε επίπεδο διερεύνησης συνεργασιών, ιδίως σε τομείς άμυνας και ασφάλειας.

Αναφερόμενος στη σημασία της νίκης στο Slush, ο κ. Γαλατσάνος σημειώνει ότι θεωρεί πως η διάκριση αυτή θα ανοίξει σημαντικές πόρτες συνεργασιών, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Στέλνοντας μήνυμα προς τους Έλληνες επιχειρηματίες, τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν ενεργά σε διοργανώσεις όπως το Slush και σε διεθνείς pitching διαγωνισμούς, αξιοποιώντας τα παγκόσμια δίκτυα καινοτομίας. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων στην Ελλάδα, αντίστοιχων με εκείνα των ΗΠΑ, τα οποία διευκολύνουν τη μεταφορά τεχνολογίας από τα πανεπιστήμια στην αγορά, ενισχύοντας έτσι το οικοσύστημα deep tech και spin-offs.

