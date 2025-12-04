Το Ελληνικό Δημόσιο αναμένεται να αντλήσει περίπου 8 δισ. ευρώ από τις αγορές μέσα στο 2026, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Ο επικεφαλής του Οργανισμού, Δημήτρης Τσάκωνας, εκτιμά ότι το ποσό αυτό θα καλύψει μέρος των δανειακών αναγκών της χώρας για τη νέα χρονιά, οι οποίες εμφανίζονται αυξημένες.

Η Ελλάδα άντλησε φέτος περίπου 7,5 δισ. ευρώ, ενώ το 2026 ο καθαρός δανεισμός προβλέπεται να φθάσει τα 13 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 8 δισ. ευρώ το 2025. Η αύξηση αυτή συνδέεται με τις υψηλότερες ταμειακές ανάγκες, που τοποθετούνται στα 30,1 δισ. ευρώ, σε σχέση με τα 14,08 δισ. ευρώ τη φετινή χρονιά.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση, έχοντας λάβει πρόσφατα έγκριση από τον ESM, θα διαθέσει περίπου 5 δισ. ευρώ για πρόωρη αποπληρωμή διακρατικών δανείων (GLF). Τα κεφάλαια αυτά θα προέλθουν από το λεγόμενο «σκληρό μαξιλάρι» (cash buffer) και όχι από νέο δανεισμό. Αντίστοιχα, το 2025 χρησιμοποιήθηκαν περίπου 8 δισ. ευρώ για πρόωρη εξόφληση δανείων του Πρώτου Μνημονίου, εκ των οποίων τα 5 δισ. ευρώ προήλθαν επίσης από διαθέσιμα.

Ο Προϋπολογισμός δείχνει ότι ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Δημοσίου για το 2026 θα ανέλθει στα 12,7 δισ. ευρώ, αυξημένος από τα 11 δισ. ευρώ το 2025. Κεντρικός στόχος της δανειακής στρατηγικής είναι η διαρκής παρουσία στις διεθνείς αγορές, η διασφάλιση υψηλής ρευστότητας στις εκδόσεις, η μείωση του κόστους δανεισμού και η ενίσχυση του προφίλ της Ελλάδας ως εκδότη ευρωζωνικών χαρακτηριστικών.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες στη βραχυπρόθεσμη καμπύλη επιτοκίων, ενώ θα συνεχιστεί η πολιτική πρόωρων αποπληρωμών χρέους, κυρίως δανείων από τον επίσημο τομέα. Στόχος είναι η πλήρης εξόφληση των διμερών δανείων της Ευρωζώνης έως το 2031, μία δεκαετία νωρίτερα, μειώνοντας το χρέος τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει επισημάνει ότι η πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενισχύει τη βιωσιμότητα, βελτιώνει την ευελιξία της οικονομίας, μειώνει το κόστος δανεισμού και συμβάλλει στην ανάκτηση οικονομικής κυριαρχίας.

Το Δημόσιο Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί το 2026 κατά 3,5 δισ. ευρώ, φθάνοντας τα 359,3 δισ. ευρώ. Για την εξυπηρέτηση του χρέους προβλέπονται χρεολύσια 8,5 δισ. ευρώ, αυξημένα από τα 5,5 δισ. ευρώ το 2025. Το χρέος θα επιβαρυνθεί επιπλέον κατά 6,7 δισ. ευρώ λόγω των δανείων προς επιχειρήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, έναντι 3,4 δισ. ευρώ φέτος.

Capital.gr, ΑΠΕ ΜΠΕ