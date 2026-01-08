Σε γενικευμένη κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν από σήμερα οι αγρότες σε ολόκληρη τη χώρα, με μπλόκα, πολύωρους και 48ωρους αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, υλοποιώντας τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συνεδρίασε στα Μάλγαρα.

Οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας δηλώνουν απόλυτα ευθυγραμμισμένοι με τον πανελλαδικό σχεδιασμό και ζητούν άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για «δίκαια αιτήματα επιβίωσης». Όπως υποστηρίζουν, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν καλύπτουν τα αιτήματά τους και, υπό τις παρούσες συνθήκες, η κλιμάκωση αποτελεί μονόδρομο.

Μπλόκο στο Κάστρο Βοιωτίας – Εκτροπές κυκλοφορίας

Στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, οι αγρότες προετοιμάζονται για αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας και των παραδρόμων. Η Τροχαία έχει ήδη προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας, τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα όσο και στο ρεύμα προς Λαμία, μέσω εναλλακτικών διαδρομών από Αταλάντη, Θήβα, Λιβαδειά και Ριτσώνα. Δεν αποκλείεται η εφαρμογή νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.

48ωροι αποκλεισμοί σε Μακεδονία και Θεσσαλονίκη

Σε 48ωρο αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων προχωρούν από τις 12:00 οι αγρότες στα διόδια Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Αθήνας. Αντίστοιχα, διήμερος αποκλεισμός ξεκινά την ίδια ώρα:

στο μπλόκο της Χαλκηδόνας , στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης–Έδεσσας,

, στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, στον κόμβο Τρίγλιας, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης–Μουδανιών, από αγρότες και κτηνοτρόφους της Χαλκιδικής.

Συμβολικοί και πλήρεις αποκλεισμοί στη Βόρεια Ελλάδα

Από τις 11:00, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς στον κόμβο Κουλούρας, με τη διάρκεια να καθορίζεται επιτόπου. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, διανέμουν κομπόστα ροδάκινου στους ακινητοποιημένους οδηγούς.

Στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό, χαρακτηρίζοντας το σημείο κομβικό για το εθνικό οδικό δίκτυο, ενώ αναμένουν ενισχύσεις από Θεσσαλία και Φθιώτιδα. Αντίστοιχα, σε διήμερο αποκλεισμό προχωρούν και οι αγρότες στο μπλόκο της Θήβας.

Κλείνουν γέφυρες, κόμβοι και τελωνεία

Σε 48ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας προχωρούν από τις 10:00 το πρωί οι αγρότες των μπλόκων Χαλκίδας, Κηρίνθου και Ιστιαίας. Παράλληλα:

48ωρος αποκλεισμός ξεκινά στη Μπάρα Σιάτιστας , επί της Εγνατίας Οδού,

ξεκινά στη , επί της Εγνατίας Οδού, ενώ διήμερος αποκλεισμός εφαρμόζεται και στον κόμβο Φιλώτα, με συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων.

Ιδιαίτερη ένταση καταγράφεται στα σύνορα, όπου ξεκινούν 48ωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία Προμαχώνα, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης, με διαφορετικά χρονικά διαστήματα και περιορισμένη ή πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, κυρίως για φορτηγά και επαγγελματικά οχήματα.

«Διάλογος με κλειστούς δρόμους»

Οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο με τον Πρωθυπουργό, τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τα συναρμόδια υπουργεία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με τους δρόμους κλειστούς, έως ότου υπάρξουν συγκεκριμένες και ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ