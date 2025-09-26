Το 2025 εξελίσσεται στην πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων, με τις αιτήσεις να αναμένεται να ξεπεράσουν τις 200.000 σε όλες τις κατηγορίες (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας), σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ.

Το 2021 καταγράφηκαν 212.151 αιτήσεις, το 2022 έφτασαν τις 211.133, το 2023 μειώθηκαν στις 190.368, ενώ το 2024 ανήλθαν σε 197.228. Μέχρι τον Ιούνιο 2025 είχαν υποβληθεί 97.334 αιτήσεις, αριθμός σχεδόν ταυτόσημος με το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Αν εξαιρεθούν οι συντάξεις λόγω θανάτου (20%) και αναπηρίας (18%), το 62% των αιτήσεων αφορά συντάξεις γήρατος, οι οποίες αυξάνονται συνεχώς, δοκιμάζοντας τα όρια του ασφαλιστικού συστήματος.

Οι πέντε λόγοι του κύματος συνταξιοδοτήσεων

Ανησυχία για αλλαγές στα όρια ηλικίας από το 2027, με τη σύνδεσή τους με το προσδόκιμο ζωής, οδηγεί πολλούς σε πρόωρη αποχώρηση. Συζητήσεις για αλλαγές στα πλασματικά έτη, με πιθανή μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης. Μαζική ωρίμανση δικαιωμάτων της γενιάς των baby boomers, που μπήκε ταυτόχρονα στην αγορά εργασίας τη δεκαετία του ’50-’60 και αποχωρεί μαζικά. Δυνατότητα συνέχισης εργασίας με παράλληλη καταβολή σύνταξης, που έχει ήδη προσελκύσει πάνω από 200.000 συνταξιούχους. Αντιμετώπιση μειούμενων συμπληρωματικών παροχών, όπως εφάπαξ και επικουρικές, που οδηγεί σε κατοχύρωση δικαιωμάτων.

Τον Ιούνιο 2025 καταγράφηκαν 17.075 αιτήσεις, αριθμός-ρεκόρ για το πρώτο εξάμηνο, σε σχέση με 15.215 τον Ιούνιο 2024.

Παρά τη μεγάλη ροή, οι εκκρεμείς συντάξεις που καθυστερούν πέραν του τριμήνου υποχώρησαν στις 15.120, ενώ οι μη ληξιπρόθεσμες ανήλθαν στις 21.860 από 16.653 τον Ιούνιο 2024.

Το ισοζύγιο παραμένει θετικό: τον Ιούνιο 2025 καταγράφηκαν 17.075 νέες αιτήσεις και 17.471 νέες απονομές συντάξεων, δείχνοντας ότι ο ρυθμός έκδοσης ακολουθεί τις αυξημένες ανάγκες.

Capital.gr