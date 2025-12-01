Η ελληνική αεροπορική αγορά διανύει μία ακόμη χρονιά ισχυρής ανάπτυξης, με το 2025 να επιβεβαιώνεται ως έτος-ορόσημο τόσο για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών όσο και για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece. Η Ελλάδα λειτουργεί πλέον ως μια από τις πιο ανταγωνιστικές πύλες αεροπορικής μετακίνησης στη Μεσόγειο, με σταθερή ζήτηση από το εξωτερικό και έντονο ανταγωνισμό στις αερομεταφορές.

Ισχυρή άνοδος στο «Ελ. Βενιζέλος»

Τον Οκτώβριο 2024, ο ΔΑΑ κατέγραψε 3,01 εκατ. επιβάτες, αυξημένους κατά 10% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

Η αύξηση προήλθε από:

+7,4% στο εσωτερικό

στο εσωτερικό +11,1% στις διεθνείς αφίξεις και αναχωρήσεις

Στο δεκάμηνο, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 27,57 εκατ. επιβάτες (+12,9%), με το διεθνές σκέλος να ενισχύεται κατά 15,5%. Η Ευρώπη παραμένει ο κορυφαίος τροφοδότης ταξιδιωτών.

Οι εταιρείες που κυριαρχούν στην Αθήνα

Η δραστηριότητα στο «Ελ. Βενιζέλος» διαμορφώνεται γύρω από τρεις βασικούς αερομεταφορείς:

Aegean Airlines – 44,4%

Παραμένει ο κυρίαρχος αερομεταφορέας της χώρας.

Sky Express – 20%

Ισχυροποιείται με νέο στόλο και επέκταση δικτύου.

Ryanair – 4,5%

Διατηρεί σταθερή παρουσία στο χαμηλού κόστους ταξίδι.

Ακολουθούν η easyJet (2,7%), καθώς και Lufthansa, Swiss, British Airways, Turkish Airlines και ITA Airways, που συνδέουν την Αθήνα με σημαντικά ευρωπαϊκά hubs.

Ανοδική πορεία στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Τα αεροδρόμια της Fraport Greece κατέγραψαν στο πρώτο δεκάμηνο του 2024 35,2 εκατ. επιβάτες (+2,7%), περίπου ένα εκατομμύριο περισσότερους από το 2023.

Για το 2025, οι προβλέψεις φθάνουν τους 37 εκατ. επιβάτες, νέο ιστορικό υψηλό.

Πάνω από 80% της κίνησης προέρχεται από το εξωτερικό. Η κατανομή ανά τύπο εταιρείας είναι:

39% low-cost

low-cost 31% παραδοσιακές εταιρείες

παραδοσιακές εταιρείες 30% tour operators

Οι αεροπορικές που πρωταγωνιστούν στην περιφέρεια

Ryanair – 17%

Aegean Airlines – 16%

easyJet – 9%

TUI – 8%

Jet2.com – 6%

Οι βασικές αγορές παραμένουν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και οι σκανδιναβικές χώρες, ενώ ενισχύεται και η ροή από τις ΗΠΑ μέσω ενδιάμεσων σταθμών.

Δημοφιλείς προορισμοί είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη και τα Χανιά, ενώ μικρότερα αεροδρόμια όπως το Άκτιο, η Σκιάθος και η Μυτιλήνη καταγράφουν αξιοσημείωτη ανάπτυξη.

